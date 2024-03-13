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«Деловые Линии» перевели межтерминальные перевозки на электронные транспортные накладные

В группе компаний «Деловые Линии» рассказали, что в перспективе ЭТрН можно будет пользоваться и при заказе других видов доставки. Переход запустили в конце 2023 г. Уже на первом этапе проекта грузоперевозчик оформил более 15 тыс. цифровых накладных. Процесс пока отрабатывается, электронные накладные дублируют бумажные. Об этом CNews сообщили представители компании «Деловые Линии».

«Главное преимущество электронного документа в том, что он доступен сразу всем участникам логистической цепочки. Клиент, таким образом, уверен в прозрачности перевозок и скорости передачи документов. Водители-экспедиторы смогут не брать с собой бумажные документы и при проверке предъявлять сотрудникам ГИБДД только QR-код на смартфоне. Работникам архива и служб документационного обеспечения не нужно будет печатать и пересылать бумажные копии – все сохранится в электронном виде, что облегчит поиск документов», – отметили представители «Деловых Линий».

Пока переход на ЭТрН не является обязательным. Однако эксперты отрасли уверены, что при приобретении обязательного статуса, многим «серым» игрокам придется покинуть рынок.

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ГК «Деловые Линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Автопарк насчитывает порядка 9 тыс. транспортных средств разной грузоподъемности. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные складские услуги. Сеть терминалов насчитывает 279 подразделений в 209 городах России. Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс России).

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