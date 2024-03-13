Axoft начинает поставки отечественного оборудования «Ермак»

Компания Axoft подписала соглашение о сотрудничестве с заводом «Импульс», российским разработчиком и производителем систем бесперебойного питания под брендом «Ермак». Развитая сервисная сеть вендора обеспечит высокий уровень поддержки партнеров Axoft и их заказчиков. Оборудование входит в реестр Министерства промышленности и торговли РФ. Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и производитель сосредоточатся на совместном продвижении реестровой продукции с короткими сроками производства и оперативными гибкими условиями поставки.

Завод «Импульс» (Пенза) производит источники бесперебойного питания (ИБП) переменного и постоянного тока, щитовое оборудование, выполняет работы, включая разработку, производство, поставку, пусконаладку и сервисное обслуживание производимого оборудования.

«Российский завод «Импульс» – надежный поставщик профессиональных решений СБП «Ермак». Мы осознаем важность наличия в нашем портфеле конкурентоспособного и мощного продукта, который отвечает требованиям и ожиданиям наших клиентов. Укрепление наших отношений с вендором позволит партнерам получить доступ к передовым технологиям и инновационным продуктам линейки реестровых ИБП, а также обеспечит возможность реализовывать сложные проекты в полном объеме», – сказал Олег Ким, директор департамента аппаратных систем компании Axoft.

В линейку флагманской продукции завода входят: источники бесперебойного питания «Ермак 1-20 кВА» двойного преобразования, напольного и стоечного исполнения, предназначенные для защиты компьютерного оборудования, серверов, телекоммуникационного оборудования, систем автоматики и безопасности; модульные источники бесперебойного питания «Ермак 10-1000 кВА» двойного преобразования, использующиеся для защиты инфраструктурных решений, таких как базы данных, локальные сети, ЦОДы, банковские системы; моноблочные источники бесперебойного питания «Ермак 10-1000 кВА» двойного преобразования, предназначенные для обеспечения электропитанием офисных зданий, ЦОДов, а также различного оборудования; трансформаторные источники бесперебойного питания «Ермак 10-1000 кВА» двойного преобразования напряжения, обеспечивающие защиту промышленного, медицинского оборудования и других различных инфраструктурных решений; кастомные источники бесперебойного питания «Ермак 10-1000 кВА» двойного преобразования напряжения, применяющиеся для защиты обеспечения бесперебойной работы технологического промышленного оборудования.

Оборудование производителя используется в промышленном и энергетическом секторе, нефтегазовой отрасли, сфере телекоммуникации и связи, ИТ-области, государственных учреждениях, медицинских организациях, банковских и финансовых компаниях.

Сотрудничество позволит Axoft усилить свои позиции по направлению «железного» импортозамещения. Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий займется ознакомлением партнеров с возможностями и преимуществами линейки продукции «Ермак», обучением партнеров работе с оборудованием производителя. Партнерская сеть компании получит всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта.

«Завод «Импульс» является надёжным российским производителем и поставщиком электротехнической продукции, активным участником программы импортозамещения. В рамках этой программы продукция завода выступает моделью передового оборудования, произведенного в нашей стране. Широкая линейка систем бесперебойного питания «Ермак» способна перекрыть все потребности заказчиков. А сотрудничество с центром экспертизы и дистрибуции информационных технологий Axoft позволит значительно расширить число российских компаний, использующих качественное отечественное оборудование», – отметил Георгий Халаев, руководитель департамента ИБП «Ермак».

Оборудование «Ермак» доступно в разном исполнении для установки в телекоммуникационную стойку и напольном исполнении, обладает возможностью передачи состояния электрической сети и параметров ИБП через стандартные интерфейсы, применяемые заказчиками. Благодаря высокому коэффициенту выходной мощности источники бесперебойного питания способны защищать оборудование большей мощности. Начиная от 6 кВА и выше, ИБП «Ермак» могут работать в параллельном режиме для увеличения характеристик и повышения надежности.