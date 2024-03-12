Вышел новый релиз RuPost 2.6 с расширенным функционалом и повышенной производительностью

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии корпоративного почтового сервера RuPost 2.6. Разработчики реализовали множество новых функций, благодаря которым продукт стал более производительным и удобным в администрировании. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Графические средства управления RuPost теперь включают страницу «Мониторинг» с визуализацией ключевых характеристик работы почтового сервера и инфраструктурных сервисов. Это позволяет увидеть статус почтовых компонентов и инфраструктурных служб, распределение нагрузки по узлам почтового кластера, количество писем в наиболее заполненных ящиках, посмотреть текущее состояние очередей отправки и т.д. Новый раздел значительно упрощает управление почтой и усиливает конкурентные преимущества RuPost.

Еще одно важное улучшение связано с повышением производительности и эффективности использования ресурсов: теперь пользователи IMAP распределяются по узлам кластера с учетом их загруженности. Этот подход пришел на смену алгоритму round robin — циклическому предоставлению ресурсов без приоритизации.

Администраторам теперь будет проще работать и со списками рассылки: более не требуется для добавления новых групп останавливать компоненты сервера и повторно развертывать конфигурацию.

В релизе RuPost 2.6 усовершенствованы механизмы журналирования (логирования), что важно для диагностики и устранения узких мест и неполадок инфраструктуры для обеспечения безопасности, стабильности и эффективности работы почты. Сбор логов требуется для текущего мониторинга, анализа прошедших событий и расследования инцидентов. В актуальной версии продукта появился функционал для аккумулирования информации со всех экземпляров RuPost. Чтобы в кластерной конфигурации получить логи всех почтовых компонентов со всех экземпляров, теперь достаточно подключиться только к одному из них.

Среди других нововведений стоит отметить визуальные средства панели управления RuPost для добавления сертификатов безопасности (ранее для этого использовалась командная строка), возможность установки и обновления с одного из узлов кластера сразу на все, сортировку почтовых ящиков в таблице в «Панели управления» и ряд других изменений и улучшений.

«Развивая RuPost, мы стараемся в максимальной мере повысить и удобство, и эффективность работы продукта - новые функции мониторинга, визуальные инструменты администрирования, оптимизация распределения ресурсов и другие новые возможности появляются в процессе тщательного изучения клиентского опыта. Обратная связь от заказчиков отражает реальные потребности рынка, и, ориентируясь на нее, мы создаем наиболее качественный и востребованный продукт в своем сегменте», — сказал Сергей Орлик, директор по продуктам и технологиям компании «РуПост».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.