SAVA от ARinteg защищает ИТ-ресурсы ГК «Гранель»

Компания ARinteg обеспечила создание центра мониторинга событий информационной безопасности в ГК «Гранель», который позволяет своевременно обнаруживать и предотвращать развитие нежелательных инцидентов информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

С учетом запроса ГК «Гранель» и проведенного анализа инфраструктуры ARinteg внедрила в компании систему мониторинга событий информационной безопасности SAVA. Это собственная разработка ARinteg, которая включена в реестр отечественного ПО № 16999.

«Сейчас бизнес все больше обращает внимание на системы мониторинга событий информационной безопасности, потому что «песочницы» обходятся дорого, и нужны далеко не всем, – сказал коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк. – Наше решение SAVA позволяет получить полную картину происходящего в корпоративной сети и оперативно реагировать на возможные кибератаки. Система позволяет комплексно анализировать события от разных СЗИ для понимания цепочки атаки, выявлять сложные шаблоны кибератак, которые могут остаться незамеченными отдельными системами безопасности. Она анализирует логи, поступающие от разных СЗИ, и «подсвечивает» аномалии».

SAVA свободно интегрируется с различными средствами антивирусной защиты, поддерживает различные методы журналирования событий. Осуществляет безагентский, пассивный или активный сбор данных из журналов операционных систем, ПО, сетевого оборудования, систем обеспечения безопасности информационных ресурсов, помогает соблюдать нормативные требования. В ней реализованы гибкая ролевая модель доступа, что позволяет настроить политики избирательного управления системой для пользователей с различными компетенциями, а также система почтовых уведомлений для своевременного оповещения офицеров ИБ, визуализация событий.

«Для нас важно, что компания ARinteg смогла предложить оптимальное решение, которое отвечает нашим требованиям, – сказал руководитель отдела информационной безопасности ГК «Гранель» Александр Луковцев. – Система мониторинга событий SAVA постепенно обрастает необходимыми функциями и реализациями в «живом режиме». В ней нет ничего лишнего, при этом она объединяет в себе преимущества известных систем».

«На рынке немало инструментов, которые помогают автоматизировать процесс мониторинга событий. Но сделать так, чтобы инструмент был доступным по стоимости, удобным и не создавал новых проблем – задача нетривиальная. SAVA уже помогла ГК «Гранель» снизить влияние человеческого фактора на мониторинг событий безопасности, и мы продолжаем развивать продукт, делать его еще более совершенным, удобным и информативным», – сказал технический директор ARinteg Максим Деев.

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ГК «Гранель» – девелоперская компания. Более 30 лет работает на российском рынке и специализируется на строительстве жилых комплексов и коммерческой недвижимости. Портфель проектов составляет 6,5 млн квадратных метров жилья и более 600 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. В 2022 г. вошла в перечень системообразующих компаний Российской Федерации. С начала своей деятельности в Московском регионе компания ввела в эксплуатацию более 2,4 млн кв. м жилой недвижимости и более 100 тыс. кв. м социальной инфраструктуры, обеспечив квартирами более 60 тыс. российских семей.

Компания ARinteg – системный интегратор в сфере информационной безопасности. Обеспечивает защиту информационных ресурсов, оказывает экспертно-аналитические, технические, консалтинговые услуги. Имеет собственные разработки по направлениям SIEM систем, архивации данных, УПДн, а также двухконтурным аппаратным комплексам. Работает с лидирующими российскими вендорами. С 1996 г. осуществляет проектирование, поставку программных и аппаратных решений, помогаем оперативно внедрять и в дальнейшем обеспечиваем техническую поддержку. ARinteg имеет все необходимые лицензии и сертификаты в сфере информационной безопасности, в т.ч. ФСТЭК, ФСБ, МЧС, Минобороны РФ, УФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Обладает высшими партнерскими статусами крупнейших российских ИБ и ИТ-вендоров.