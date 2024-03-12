CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС ускорила мобильный интернет в Березовском

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети мобильной связи в Березовском городском округе. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на стандарт 4G скорость мобильного интернета на территории всего города выросла в среднем на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рост скоростей зафиксирован во всем городском округе. Особенно улучшение качества связи заметно в Центральном микрорайоне: на улицах Волкова, Строителей и 8 марта, на территории Березовской городской больницы и автовокзала, а также – лыжной базы.

Теперь даже в часы пиковых нагрузок на сеть жители Березовского могут с комфортом пользоваться мобильными приложениями, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы в HD-качестве и загружать тяжелый контент за несколько секунд. Кроме того, усиление сети 4G расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети 3G.

«Потребление 4G-трафика в Кемеровской области растет год от года примерно на 30%. Причем не только в крупных, но и небольших городах, таких как Березовский. Прогнозировать нагрузку на сеть нам помогает, в частности, технология больших данных – Big Data. Чтобы кузбассовцы могли пользоваться мобильном интернетом с прежним комфортом, МТС планомерно усиливает сеть там, где это необходимо», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Ранее в начале 2024 г. МТС провела рефарминг в сети 4G в Юрге, а в 2023 г. – в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе и Шерегеше.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти тратят 31 млрд руб. на информационную безопасность

Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Врач-кардиолог требует 300 миллионов у телемедицинской «дочки» Сбербанка

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы
Показать еще