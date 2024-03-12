MONT расширил отдел экспертизы по информационной безопасности

Группа компаний MONT наращивает техническую экспертизу по информационной безопасности для развития новых направлений работы, а также лучшего взаимодействия с партнерами в части поддержки продуктов. Фокус работы в 2024 г. — формирование комплексных продуктовых предложений, протестированных отделом экспертизы по ИБ, для решения различных задач клиентов партнеров, а также запуск новых экспертных направлений, в том числе AppSec и DevSecOps. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Команда отдела ИБ-экспертизы MONT к началу 2024 г. увеличилась на 40%. Сегодня в ней работают сертифицированные инженеры, которые обладают экспертизой в вопросах внедрения продуктов крупнейших вендоров, представленных в России: Positive Technologies, «Лаборатория Касперского», UserGate, «Код Безопасности», CheckPoint.

Направление технической экспертизы по кибербезопасности MONT возглавил Игорь Зайцев, который на протяжении долгого времени работал в одной из компаний-партнеров – крупном системном интеграторе. Под руководством Игоря Зайцева процессы в департаменте удалось отстроить так, что средний срок ответа партнерам MONT на запрос инженера равен одному дню. Помимо этого, конверсия трансформации проектов от пилотного этапа до реализации увеличилась с 14% до 27%.

«Я пришел в MONT с пониманием, чем дистрибьютер может помочь партнеру. Для старта ИБ-направления в бизнесе партнеру нужно, чтобы суть вопроса понимали не только пре-сейл-менеджеры и инженеры, занимающиеся внедрениями, но и менеджеры по продажам, которые взаимодействуют с заказчиками и выявляют их потребности. На рынке такие знания получить самостоятельно проблематично, прежде всего потому, что кибербезопасность довольно сложная сфера, внутри которой специалисты общаются на своем языке. Поэтому мы запустили ликбезы для сейлов компаний-партнеров, где разбираем, какие классы решений существуют и для чего предназначены, как определить, какому заказчику какой класс решений имеет смысл предлагать. Кроме того, на минимально необходимом уровне мы рассматриваем и пласт нормативной документации», — сказал Игорь Зайцев.

Второе новое направление в работе с партнерами — помощь в подборе продуктов для комплексного решения задачи клиента. Часто для этих целей требуются разработки от разных вендоров. MONT запустили процесс тестирования совместного использования решений, что позволит предлагать партнерам компании технологические «бандлы» с гарантией — протестированные на совместимость комплексные ИБ-решения, базирующиеся на продуктах от разных производителей.

«Мы наращиваем наши мощности и для пре-сейл поддержки партнеров в конкретных сделках. Команда проводит консультации партнеров и их заказчиков, демонстрации работы решений, пилотные проекты и внедрения», — сказал Зайцев.

В ближайших планах компании MONT — продолжить расширение ИБ-отдела, так как спектр и сложность технологий от российских вендоров постоянно растет. Команда будет наращивать техническую экспертизу по продуктам таких вендоров, как R-Vision, F.A.C.C.T., Indeed, BI.ZONE, «Газинформсервис» и другим. Также планируется запустить новые направления в области информационной безопасности, в том числе AppSec и DevSecOps.

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Компания MONT — дистрибьютор программного обеспечения. Широкий продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу MONT.