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«Микрон» принял 1917 промышленных туристов в 2023 году

В 2023 г. «Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», принял рекордное количество промышленных туристов — 1,917 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

«Больше половины наших гостей, 55% — это школьники и студенты технических вузов, которые приходят не только увидеть красивое и подержать свежеиспеченные чипы, но с конкретной целью выбрать профессию. Промышленным туристом ты можешь побывать в живой среде разных предприятий, задать любые вопросы и понять, чем и где интересно заняться. Специально для этих целей мы сделали авторские экскурсии «Ключ к профессии», их проводят ребята-инженеры, от первого лица рассказывают и показывают все в деталях. Планируем проводить теперь их регулярно каждый месяц», — сказала Ольга Пестерева, заместитель генерального директора по управлению коммуникациями АО «Микрон».

По сравнению с прошлым годом количество гостей «Микрона» выросло на 53%, действует 12 экскурсионных маршрутов.

Микрон входит в путеводитель «Все-на завод!» Минпромторга России и Агентства стратегических инициатив (АСИ), где представлены лучшие объекты промышленного туризма из 39 регионов.

В январе на «Микроне» открылись два новых авторских маршрута «Ключ к профессии» по конкретным инженерным специальностям, записаться здесь.

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«Путь инженера» — профориентационный ресурс для тех, кто выбирает делом жизни лучшую в мире профессию и работу на фабрике чипов, где создается физическая основа цифрового мира.

ГК «Микрон» — производитель и экспортер микроэлектроники в России, входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 750 типономиналов продукции на топологических нормах до 90 нм, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.

Группа компаний «Элемент» — разработчик и производитель микроэлектроники в России, работающий над достижением технологического суверенитета страны. В состав ГК «Элемент» входят 10 центров разработки и 10 фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, модулей, силовой электроники, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК «Элемент» используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации и элементах управления на транспорте.

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