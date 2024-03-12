Компания ITglobal.com обеспечит техническую поддержку шести систем хранения данных NetApp для компании «2ГИС»

ITglobal.com обеспечивает техническую поддержку шести систем хранения данных (СХД) NetApp, включая AFF A300, которая уже не выпускается, для международной картографической компании «2ГИС». После ухода американского производителя из России инженеры ITglobal.com помогли «2ГИС» восстановить неработающие системы NetApp, а затем взяли на себя техподдержку систем хранения. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

В 2023 г. ITglobal.com начала предоставлять «2ГИС» услугу Professional support. В услугу Professional support входит поддержка всех компонентов и решение сложных технических вопросов с СХД. В рамках сотрудничества специалисты ITglobal.com провели экспертизу, предоставили экспертное заключение, помогли с вводом в эксплуатацию и проработали план действий в случае выхода из строя разных систем и компонентов.

«Отмечу высокий уровень профессионализма инженеров компании ITglobal.com, оказывавших нам поддержку как в процессе ввода в эксплуатацию, так и в ходе отработки на практике сценариев отказа аппаратных компонентов систем хранения данных NetApp. Обеспечение непрерывности бизнеса — пожалуй, одна из самых важных задач команды инженеров, отвечающих за доступность и сохранность данных. С техническим сопровождением компании ITglobal.com мы готовы к оперативному устранению любых нештатных ситуаций с NetApp в режиме 24/7», — сказал Константин Ериков, руководитель группы администрирования инфраструктуры «2ГИС».

«Наша компания много лет предоставляла услуги технической поддержки при вендорских контрактах как официальный партнер крупнейших международных производителей. Накопленный опыт и экспертиза наших специалистов позволяют обеспечить высокий уровень обслуживания инфраструктуры и оборудования клиентов после ухода зарубежных вендоров. Например, в ITglobal.com работают инженеры, которые умеют работать с любыми СХД NetApp», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com.

В настоящее время компания «2ГИС» планирует покупку новых систем хранения данных. Техническая поддержка 24/7 позволит производителю электронных справочников с картами городов избежать миллионных потерь из-за сбоев в работе систем.

Международная компания ITglobal.com работает с СХД NetApp с 2008 г., в том числе в статусе платинового партнера. Интегратор предлагает оборудование, создает различные конфигурации, загружает новые патчи и прошивки, недоступные российским клиентам после ухода зарубежных вендоров.

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Компания «2ГИС» с 1999 г. производит навигатор и электронный справочник с картами большинства городов России, а также Казахстана, Чехии, Италии, ОАЭ и других стран. Входит в экосистему сервисов: «Ситимобил», Delivery Club, «Сбермаркет» и «СберФуд». Головной офис компании находится в Новосибирске.

ITglobal.com — группа компаний, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, разработчик собственных программных продуктов. Три решения группы компаний (vStack, SimpleOne, СКАТ) входят в Единый реестр российских программ. Компания ITglobal.com (ООО «ИТглобалком Рус») входит в одноименную ГК и выступает экспертом в сфере облачных технологий и построения ИТ-инфраструктуры.