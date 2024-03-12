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Цифровизация
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Компания Directum вошла в тройку лидеров рейтинга крупнейших игроков рынка BPMS по версии CNews

Издание CNews составило список крупнейших вендоров и интеграторов систем BPM-класса. Directum с собственным флагманским продуктом Directum RX вошел в тройку лидеров.

Авторы исследования подсчитали выручку за 2022 г. по BPM-направлению у 35 российских ИТ-компаний. Согласно открытым данным, интерес к Directum RX как к ПО для цифровизации бизнес-процессов вырос на 33,4%.

Занять высокую строчку в рейтинге компании помогли тренд на импортонезависимость, собственная экосистема готовых цифровых решений, применение ИИ-сервисов и low-no-code-инструментов.

«Для клиентов важен не класс ПО, а способность решать конкретные бизнес-задачи. Можно сказать, что ниша BPM сливается с рынками ECM, CRM, ITSM и low-code-платформ, где-то даже с ERP. В энтерпрайз-секторе на первый план вышли такие критерии, как надежность, ориентация на развитие, гибкость и масштабируемость системы, — сказал Константин Истомин, исполнительный директор Directum. — Команда Directum уже 35 лет отталкивается от реальных запросов компаний, поэтому мы рады оказаться в тройке крупнейших игроков BPM в России».

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Directum RX — интеллектуальная система для управления бизнес-процессами и документами, включает готовый набор решений: от делопроизводства и договорной работы до кадрового документооборота и проектной деятельности. Разработанная на ECM/BPM-платформе, система обеспечивает одновременную работу 50 тыс. пользователей, встроенные ИИ-механизмы автоматизируют обработку информации, а инструменты no-code/low-code позволяют адаптировать ее возможности без программного кода.

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