ИT-компания Sign.Me и швейное производство Sew Dept реализовали новый экологический проект

Российская ИT-компания Sign.Me и швейное производство из Санкт-Петербурга Sew Dept создали лимитированную коллекцию экологичных обложек для паспорта. Для их производства был организован сбор полиэтиленовых пакетов в офисе компании. Об этом CNews сообщили представители Sign.Me.

Рациональное потребление ресурсов – одна из важных состовляющих миссии Sign.Me: компания помогает бизнесу внедрять электронный документооборот и минимизировать использование бумаги в своих процессах. Sew Dept создает экологичный мерч из вторичных и переработанных материалов. Компании с разным бизнесом, но одинаковыми ценностями объединились, чтобы реализовать совместный проект.

«Партнерство с компанией Sew Dept позволило нам создать экологичные обложки для паспорта, которые мы будем дарить нашим клиентам. Паспорт – наш самый главный документ, который также нужен для выпуска электронной подписи, и особенно важно хранить его в надежном и защищенном месте. А наш совместно разработанный дизайн подарит клиентам, помимо функциональности, еще немного красоты и вдохновения», – сказал основатель и CEO Sign.Me Александр Кофанов.

«Для обложек на паспорт мы создали материал из переработанных пакетов, собранных командой Sign.Me. Мы взяли вторичную пленку, сверху выложили аппликацию из пакетов, затем нагрели всю конструкцию и получили листы нового материала. Далее раскроили их на детали и сшили обложки. В будущем аксессуары можно повторно сдать на переработку, сняв бирки и швы», – сказала Олеся Кулик, СЕО Sew Dept.

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Российская ИT-компания Sign.Me с 2011 г. помогает бизнесу переводить документооборот с клиентами, подрядчиками и сотрудниками в онлайн-формат. Подписание и обмен документами происходит удаленно, без бумаги и личных встреч. Все продукты Sign.Me используют надежные виды электронной подписи с криптозащитой и полностью соответствуют 63-ФЗ «Об электронной подписи». Среди корпоративных партнеров Sign.Me более 2 500 российских компаний, в числе которых банки, застройщики, страховые компании и другие. За 12 лет работы в сервисах Sign.Me было подписано огромное количество электронных документов, на которые ушло бы примерно 2 млрд листов бумаги. Это сопоставимо с сохранением 250 тыс. деревьев или 300 га леса.

Sew Dept – экологичная швейная компания из Санкт-Петербурга. Швейное производство придерживается принципов бережного использования ресурсов и создает изделия из вторсырья. Компания уже четвертый год разрабатывает и шьет аксессуары, мерч и корпоративные подарки.