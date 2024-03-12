ГК «КомЛайн» примет участие в конференции CNews «Импортозамещение ИТ 2024»

IT-интегратор и официальный партнер фирмы «1С» принимает активное участие в конференции CNews «Импортозамещение ИТ 2024», которая пройдет 19 марта в Москве.

В ходе деловой программы Лебедева Гульнара, операционный директор ГК «КомЛайн», выступит с докладом на тему «Особенности управления проектом по переходу с SAP на 1С: кейс Алкогольной Сибирской Группы», где рассмотрит процесс управления сложным комплексным проектом по автоматизации предприятия и переходу на российское ПО. Лебедева Гульнара рассмотрит процесс управления на основе реального кейса перехода с решений SAP S/4HANA и SAP EWM на решения фирмы «1С».