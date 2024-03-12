Caviar превратил iPhone 15 Pro Max в Apple Vision Pro, а Samsung S24 Ultra — в Cybertruck

Caviar представил коллекцию футуристических iPhone и Samsung, отражающих в своем дизайне самые яркие технические новинки — Apple Vision Pro и Tesla Cybertruck. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar, люксовый бренд, выпускающий премиальные версии топовых устройств, представил на своем сайте коллекцию под названием «Future» (рус. — будущее). Коллекция выполнена в футуристическом стиле и предназначена для владельцев революционных устройств современности — Apple Vision Pro и Tesla Cybertruck.

Флагманом серии является iPhone 15 Pro Vision. Дизайнеры Caviar вдохновились эстетикой Apple Vision Pro и воплотили его ключевые элементы в дизайне последнего iPhone. Владельцам Apple Vision Pro предлагается выбрать эксклюзивный смартфон, который будет дополнять их гарнитуру. Дизайн отличается уникальными элементами — цветовыми акцентами, плавными линиями Apple Vision Pro, имитацией нижней панели, узнаваемой текстурой гарнитуры.

Еще одной новинкой является мини-версия Tesla Cybertruck, созданная на базе корпуса Samsung S24 Ultra. Стиль Tesla Cybertruck был вдохновлен научной фантастикой 1980-х годов, особенно футуристическими автомобилями из фильма «Бегущий по лезвию» (1982). Этот кастомный смартфон повторяет контуры революционного пикапа — четкие линии, чистый металл, геометрический корпус и цвет фар Cybertruck.

Samsung S24 Ultra Cybertruck

Среди захватывающих моделей, представленных в коллекции, выделяется Skyline — настоящий шедевр, на который повлияла эстетика органической архитектуры Захи Хадид. Другая интересная модель — Emir, посвященный суперяхте Azzam, принадлежащей эмиру Абу-Даби.

Цены на коллекцию «Будущее» начинаются от 489 тыс. руб. за за iPhone 15 Pro Vision, а Samsung S24 Ultra Cybertruck обойдется пользователям в 539 тыс. руб.