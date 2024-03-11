Векторные анализаторы цепей «Планар» смогут измерять коэффициент шума с новой программной опцией NF

Компания «Планар» (г. Челябинск) представляет новое программно-аппаратное решение для измерения коэффициента шума с помощью векторных анализаторов цепей серии «Кобальт». Об этом CNews сообщили представители «Планар».

Опция NF (Noise Figure) предназначена для измерений коэффициента шума усилительных и приемных устройств без преобразования частоты в диапазоне частот до 20 ГГц.

Программно-аппаратный комплекс состоит из: измерительного приемника, в качестве которого применяется векторный анализатор цепей серии «Кобальт»; малошумящего усилителя серии AMP; генератора шума; программы NF (распространяется на условиях лицензионного соглашения).

Малошумящие усилители (МШУ) предназначены для увеличения чувствительности анализаторов цепей. Устройства выполняют функцию предварительных усилителей и предназначены для увеличения чувствительности измерительной системы.

Генераторы шума (ГШ) используются в качестве источника шума, который имеет два температурных состояния: высокотемпературное и низкотемпературное. Управление генераторами осуществляется с усилителя.

Специально разработанное программное обеспечение NF предназначено для управления анализатором и усилителем, сбора данных, вычисления и отображения результатов измерений. Для анализа результатов в программе NF реализованы маркеры и ограничительные линии.

При активации опции NF анализатор способен выполнять измерение мощности шума на выходе исследуемого устройства при включенном и выключенном генераторе шума, а также вычислять его коэффициент шума и усиления методом Y-фактор.

Решение доступно к заказу для использования с векторными анализаторами серий Кобальт 9 ГГц и Кобальт 20 ГГц.

«Измерение коэффициента шума играет важную роль в обеспечении качества и производительности радиотехнических устройств, а также в их эффективном применении в таких важных отраслях, как телекоммуникации, спутниковая связь, интернет вещей, — сказал директор «Планар» Сергей Александрович Заостровных. — Глубокие научные исследования и инженерный подход наших специалистов позволили решить задачу измерений коэффициента шума с помощью наших анализаторов. Сегодня мы все больше уделяем внимание не количеству производимой продукции, а ее усложнению и совершенствованию. В планах компании внедрение новых программных опций для расширения возможностей наших анализаторов цепей».

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Более 30 лет компания «Планар» специализируется на разработке и производстве высококачественного электронного оборудования. В настоящее время компания быстро развивается, наращивая свои производственные мощности для выпуска широкого спектра телекоммуникационных и контрольно-измерительных решений мирового уровня. «Планар» обеспечивает не только гарантию на каждое свое изделие, но и предлагает постгарантийное обслуживание, консультации и техническое сопровождение.