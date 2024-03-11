Умное видеонаблюдение МТС поможет в борьбе с лесными пожарами в Приморье

ПАО «МТС» сообщает о реализации на территории Приморского края пилотного проекта умного видеомониторинга лесных массивов для предотвращения и оперативного устранения пожарной опасности. Проект реализован для ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первые пять умных камер для тестового мониторинга ситуации на пожароопасных территориях уже установлены в населенных пунктах Приморского края. Так, видеомониторинг лесных пожаров запущен в Новокачалинске и Ильинке Ханкайского муниципального округа, Пограничном, Жариково и Богуславке Пограничного муниципального района.

Видеокамеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях МТС высотой более 70 метров. Теперь специалисты ГО и ЧС Приморского края могут удаленно в режиме онлайн наблюдать за обстановкой в районах с большими лесными массивами. Система умного видеомониторинга позволяет фиксировать чрезвычайные происшествия на дальности до 20 километров. Каждая камера имеет обзор 360° и разрешение 1920x1080. Устройства смонтированы на большой высоте с учетом пожарной безопасности участка и рельефа местности. Искусственный интеллект системы фиксирует изображение дыма, передает время и координаты возгорания диспетчеру. Специалист анализирует полученную информацию, если факт пожара подтверждается, к месту возгорания выезжают огнеборцы. Также искусственный интеллект отличает дым от похожих изображений - облаков, тумана и пыли.

«Ранее мы реализовали в Приморском крае ряд масштабных и значимых проектов по установке стационарных систем интеллектуального видеонаблюдения в общественных пространствах, медицинских учреждениях, транспортных компаниях. Но цифровые решения уже доказали свою эффективность и за пределами городов – для сохранности лесов и недопущения природных катастроф. Этот проект продолжает череду социально важных инициатив МТС и демонстрирует, что умный видеомониторинг несет важную природоохранную функцию», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

После весеннего пожароопасного сезона специалисты оценят работу системы умного видеомониторинга с учетом особенностей рельефа и погодных условий региона. В случае успешного теста, ее масштабируют и на другие муниципалитеты региона.

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