Резидент «Сколково» увеличил производство продукции для электродвигателей и робототехнических систем

Kubo, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), успешно завершил работы по расширению производства, что привело к значительному увеличению объема продаж. В 2023 г. он увеличился почти в три раза по сравнению с 2022 г. и составил порядка 180 млн руб. Компания разрабатывает и производит компонентную базу современных мехатронных и робототехнических систем.

Технологии Kubo основаны на собственных программных пакетах, которые позволяют реализовать алгоритмы расчета оптимальных электромагнитных систем электродвигателей и датчиков. Благодаря собственному станочному парку полного цикла и запатентованным технологиям производства, компания способна предложить конкурентоспособные решения на мировом уровне и заменить такие аналоги как TQ-Robodrive, Kollmorgen, Parker, Allied Motion, Wittenstein, MTI-Torque Systems, Tecnotion.

«Разработка перспективной отечественной компонентной базы для робототехнических, мехатронных, транспортных и иных сложных технических систем одно из ключевых инновационных приоритетных направлений фонда “Сколково”. Без создания отечественных передовых технологий и компонентной базы для соответствующей наукоемкой продукции невозможно обеспечить технологический суверенитет, независимость и конкурентоспособность государства. Продукция Kubo несомненно относится к наукоемкой перспективной продукцией, обеспечивающей конкурентоспособность России», — сказал Юрий Миронов, старший проектный менеджер кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково».

Среди продуктов компании также можно отметить поворотные датчики углового положения с аксиальным магнитным потоком (индуктосины) серии MF. Данная разработка предназначена для импортозамещения датчиков углового положения иностранных производителей.

«В 2023 г. мы расширили производство синхронных электродвигателей с постоянными магнитами и индукционных датчиков углового положения. Компания нацелена на дальнейшее устойчивое и системное развитие, в том числе за счет продвижения тяговых электроприводов собственной разработки, а также расширения существующей продуктовой линейки для мобильной и подводной робототехники, беспилотных систем и др. Высокий спрос на продукцию Kubo позволяет компании уверенно планировать дальнейший рост выручки», — сказал Владимир Кузнецов, генеральный директор «Kubo».

Сервоусилители Kubo предназначены для управления синхронными электрическими машинами с постоянными магнитами, а также могут быть применимы с импортной и отечественными элементными базами.

Кроме того, компания производит тяговые электроприводы. Решение разработано для электротранспорта и замены асинхронных электродвигателей в промышленности. Инновационность технологии состоит в комплексном характере продукта и в возможности ее применения в суровых условиях эксплуатации Арктической зоны.