GreenMDC провела «горячее» масштабирование работающего МЦОДа

GreenMDC объявила о том, что первой из российских компаний провела масштабирование модульного ЦОДа без отключения работающего оборудования. В ходе проекта был расширен действующий дата-центр ScalableMDC TelecomOutdoor NGm, созданный пять лет назад для компании ДКС (Тверь). Монтаж модуля расширения занял всего один день.

GreenMDC завершила поставку, установку и запуск модуля расширения для МЦОДа компании ДКС. Проект проводился спустя 5 лет после начала эксплуатации дата-центра и реализован с помощью технологии «горячего» масштабирования, доступной для масштабируемых решений GreenMDC. Она дает возможность безопасно для работающих серверов увеличивать размер и полезную мощность существующих МЦОДов путем добавления одного или нескольких модулей расширения.

С 2018 г. в компании ДКС в Твери в качестве основного ЦОДа успешно эксплуатируется МЦОД модели ScalableMDC TelecomOutdoor NGm на 6 серверных стоек и 24 кВт полезной нагрузки, состоящий из двух модулей. В 2023 возникла потребность установить дополнительное вычислительное оборудование и в связи с этим увеличить количество стоек до 10, а полезную мощность – до 50 кВт.

Модуль расширения для МЦОДа изготовили на производстве GreenMDC, укомплектовали необходимым инженерным оборудованием, протестировали под нагрузкой, доставили на площадку в Твери и присоединили к существующему дата-центру. Установка и монтаж дополнительного модуля заняли всего 1 день.

«Монтаж, подключение, наладка и коммутация систем проводились без отключения уже работающего оборудования. При этом важно, что мы не просто присоединили к МЦОДу дополнительное помещение, а безопасно увеличили размер автозала с действующим оборудованием в 1,5 раза и полезную мощность МЦОДа в 2 раза. Такого в нашей стране до сих пор еще не делал никто», – сказал коммерческий директор GreenMDC Георгий Малышев.

«Еще на этапе строительства ЦОДа, в 2018 г. мы задумывались над возможным расширением в будущем. Именно поэтому был сделан выбор в пользу модульного ЦОДа. В результате установки дополнительного модуля мы увеличили машзал на 4 стойки и довели общее количество стоек до 10. Это позволит ДКС в дальнейшем беспрепятственно размещать оборудование как для новых, так и для текущих проектов», – отметил руководитель группы «Сети и телекоммуникации» ДКС Муравьев Константин.

В ходе проекта, помимо работ по «горячему» масштабированию МЦОДа, была проведена замена верхнего уровня системы диспетчеризации.

Как и в ранее изготовленном МЦОДе для ДКС, для модуля расширения максимально использовали оборудование и материалы этой компании: кабельные конструкции, систему несущих профилей, электроустановочные изделия, серверные шкафы, источники бесперебойного питания, СКС и электрощитовое оборудование, в том числе коммутационную аппаратуру и интеллектуальные мультиметры.

В качестве оборудования системы отвода теплоизбытков применены прецизионные шкафные кондиционеры «Вайбос» российского производства.