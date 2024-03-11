ГК Softline становится стратегическим партнером Lasmera (ГК «ИТ Эксперт»)

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») заключили партнерское соглашение на 2024 г. В рамках сотрудничества планируется реализация совместных проектов по внедрению ITSM Box. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Партнерство компаний началось в 2019 г. ГК Softline выступала в роли интегратора и продвигала продукты Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») среди клиентов. Однако внедрение и сопровождение решений находились в зоне ответственности вендора. В 2023 г. ситуация изменилась — Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») отказалась от интеграторской деятельности и сосредоточилась на разработке, консалтинге и обучении. В связи с этим компании вывели партнерство на новый уровень.

Сейчас ГК Softline нацелена на активное продвижение продуктов вендора. Она осуществляет их поставку, внедрение и сопровождение. В рамках сотрудничества компания предоставляет клиентам надежное решение, позволяющее автоматизировать бизнес-процессы. Lasmera (ГК «ИТ Эксперт»), в свою очередь, фокусируется на разработке новых и развитии текущих продуктов.

ITSM Box — low-code инструмент поддержки функционирования цифровых услуг, включающий более 20 процессов управления с учетом рекомендаций ITIL® 4, связанных с оказанием ИТ-услуг, анализом процессов, контролем качества услуг и удовлетворенности клиентов.

«В 2024 г. мы нацелены на наращивание двустороннего партнерства и активную реализацию проектов с использованием продуктов Lasmera (ГК “ИТ Эксперт”). Особый фокус сделан на продвижение их решения для управления ИТ-услугами ITSM Box. Поскольку вендор передал обязанности по взаимодействию с клиентами, у него освободились дополнительные ресурсы для развития системы, и теперь он непрерывно расширяет ее возможности. В результате она является одной из наиболее технологичных и актуальных на рынке», — сказала Светлана Ермакова, руководитель направления CRM и BPM в ГК Softline

«Мы высоко ценим наше партнерство с ГК Softline, которое началось несколько лет назад и с каждым годом только укрепляется. Это сотрудничество позволяет нам не только расширять возможности наших продуктов, но и привносить инновации в область ИТ-управления и цифровой трансформации. Вместе мы создаем уникальные решения, способные преобразовать бизнес-процессы наших клиентов, делая их более эффективными и конкурентоспособными. Наша общая цель — предоставление комплексных и адаптированных под нужды клиента решений, которые становятся ключом к успешной цифровой трансформации. Мы благодарны ГК Softline за доверие и готовы к новым достижениям в рамках нашего партнерства в 2024 году и далее», — сказал Михаил Грибов, генеральный директор Lasmera (ГК «ИТ Эксперт»).

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ПАО «Софтлайн» — более чем 30-летний опыт, региональное присутствие в более чем 25 представительствах по всей России, в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот компании превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

ITSM Box от Lasmera — это инновационный продукт, предназначенный для оптимизации процессов ИТ-управления. Этот инструментарий разработан, чтобы помогать компаниям внедрять и совершенствовать ITSM-процессы, обеспечивая эффективное и гибкое управление ИТ-сервисами. ITSM Box включает в себя ряд функций и решений, адаптированных под современные требования цифровой трансформации и управления ИТ-сервисами.