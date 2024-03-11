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Более 100 модификаций устройств внес в реестр отечественной продукции GS Group за 2023 год

Среди них – новые линейки SSD-накопителей и светодиодов, а также медиахаб «Селигер», включенный в реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

Его производство GS Group запустил в августе 2023 г. Медиахаб разработан с применением патентованных отечественных технологий. Устройство сочетает в себе устройство для просмотра спутникового, эфирного или интернет-телевидения в форматах HD и , стриминг контента и центр управления умным домом. Годовая подписка «Премиум» от «Триколор» идет в комплекте с каждым устройством.

Реестр пополнился двумя новыми сериями SSD-накопителей GS Group. Это GS026 с интерфейсом SATA, предназначенная для использования в персональных компьютерах и ноутбуках, и GS027, ориентированная на компактные ноутбуки, планшеты и ПК. Всего в реестр Минпромторга было внесено пять моделей накопителей (SSD), представленных 53 модификациями.

Официально отечественной продукцией были признаны первые в России 10-кристальные светодиоды типоразмера 5050 с увеличенной энергоэффективностью. Их можно применять в широкой линейке светильников, в том числе, для уличного освещения. Всего в реестр Минпромторга было внесено три типа светодиодов, представленных 85 модификациями.

Вся продукция была произведена на мощностях GS Group (кластер «Технополис GS»), расположенных в г. Гусеве Калининградской области.

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