CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«1С» и Platform V Pangolin для бизнеса – вебинар «СберТеха»

14 марта 2024 г. «СберТех» проведет вебинар, посвященный обновлениям СУБД «СберТеха» – Platform V Pangolin SE. Одной из главных тем вебинара станет интеграция решений «СберТеха» и крупнейшего ERP-разработчика «1С».

«СберТех» и «» успешно завершили тесты по интеграции Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие» в феврале 2024 г. Сотрудничество «СберТеха» и «1С» открывает новые перспективы для компаний, особенно с учетом нового релиза Platform V Pangolin SE, который включает важные обновления в части функциональности и форматов поставки.

Гости познакомятся с новыми функциями и доработками, вошедшими в релиз 6.1. Узнают, как изменилось секционирование, какие инструменты доступны для диагностики проблем и как не допустить исчерпания CPU и RAM на сервере. Обсудят вместе с экспертом вопросы интеграции «1С» и Platform V Pangolin и главные преимущества, которые открывает для бизнеса совместное использование двух решений.

Спикер – Михаил Гелемеев, лидер команды сопровождения Platform V Pangolin. Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке.

erid:LjN8K31EuРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Мошенников в России развелось так много, что антифрод-системы не справляются. Операторов связи заставят напрямую сотрудничать с банками

Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна»

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы
Показать еще