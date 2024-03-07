CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Техника
|

В НИУ «МЭИ» разработали систему навигации беспилотников

Ученые НИУ «МЭИ» разработали радиосистему навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс (ПАК), состоящий из радиопередатчиков, размещенных по периметру рабочей зоны, и радиометок, располагаемых на беспилотных летательных аппаратах. Радиометка содержит интерфейс передачи данных, при подключении к которому бортовой вычислитель получает доступ к собственным координатам в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители НИУ «МЭИ».

Разработанный ПАК находит свое применение как для БПЛА, так и для навигации автономных роботов в производственных цехах, автоматизированных складах и иных пространствах, где отсутствуют сигналы спутниковых радионавигационных систем (ГЛОНАСС, GPS), и служит источником точных координат для реализации систем автопилотирования. На открытых пространствах ПАК может использоваться как альтернатива ГЛОНАСС в условиях недостаточной точности определения координат.

photo_2024-03-06_11-10-11.jpg

Фото: НИУ «МЭИ»
В НИУ «МЭИ» разработали систему навигации беспилотников

«Новый комплекс наших ученых уже сейчас заинтересовал компании, занимающиеся разработкой алгоритмов кооперативной навигации беспилотников (управление роем БПЛА). В данных разработках ПАК может выступить альтернативой ГЛОНАСС и GPS при проведении испытаний в ангаре перед полевыми испытаниями на полигоне», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

ПАК обеспечивает определение координат объектов как в двумерном, так и трехмерном пространстве с дециметровой точностью, которая достигается за счет применения сверхширокополосных радиосигналов, обеспечивающих высокую точность оценки задержки распространения в условиях переотражений. Система, включающая четыре опорные точки, позволяет покрыть радионавигационным полем рабочую зону площадью 1 тыс. кв. м.

Навигационная система разработана сотрудниками кафедры радиотехнических систем НИУ «МЭИ» под руководством сотрудника кафедры, к.т.н. Александра Чугунова.​

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС

Состоялся релиз новой российской СУБД

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

Как оператору облачной АТС выделиться в высококонкурентной среде

Власти потратят больше 100 миллиардов на подключение к интернету полицейских, чиновников и учителей

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще