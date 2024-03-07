В «Контур.Фокусе» появились сведения о финансах малого и среднего бизнеса

В сервис добавили данные о выручке и среднем чеке более 588 тыс. компаний и ИП, которые оказывают услуги и продают товары в розницу. В отличие от бухгалтерской отчетности, которая публикуется раз в год, сведения из онлайн-касс в «Контур.Фокусе» обновляются каждую неделю. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Обычно получить информацию о финансах ИП и маленьких компаний непросто. Если организация или предприниматель недавно на рынке и бухгалтерская отчетность еще не сдавалась, то оценить финансовые показатели не получится, а ИП на УСН и вовсе не обязаны вести бухучет. При этом получить сведения о финансах малого и среднего бизнеса крайне важно перед сделкой. Ведь небольшой размер бизнеса не говорит о том, что рисков при сотрудничестве будет меньше.

Изучение сведений из онлайн-касс в «Контур.Фокусе» позволит снизить риски при сотрудничестве с небольшими компаниями и ИП. Данные сервиса помогут оценить платежеспособность контрагента, изучить активность организации, например, проверить, пробивает ли компания чеки, существует ли сезонность в ее деятельности. А также изучить средний чек по месяцам за последние три года, географию ведения деятельности, провести конкурентную разведку, найти и оценить новых партнеров по бизнесу.

Данные о финансах небольших компаний из онлайн-касс будут полезны всем, кто сотрудничают с юрлицами и ИП из розничной торговли. В особенности тем, кто предоставляет продукцию под реализацию на условиях постоплаты.

Во вторую очередь, компаниям, которые хотят выйти на новый рынок и проводят для этого конкурентную разведку. И в третью — тем, кто желает купить готовый бизнес и быть уверенным в его прибыльности.

Василий Прокопьев, менеджер проекта «Контур.Фокус»: «Мы постоянно работаем над развитием сервиса. Сведения о финансах компаний и ИП, полученные с онлайн-касс — очередной шаг к тому, чтобы упростить пользователям принятие решений о сотрудничестве с контрагентами. Это касается не только предоставления данных, но и глубокой аналитики, и обработки важных фактов предпринимательской деятельности. Мы уверены, чем более открыты контрагенты, тем более тесные партнерские взаимоотношения они смогут выстроить».

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«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы не тратили время на изучение законов, а развивали свое дело. «Контур» вкладывается в развитие профессионального ИT-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 го. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.