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В Гусь-Хрустальном ускорили интернет на центральном пляже

Инженеры «МегаФона» подготовили сеть к предстоящему летнему сезону в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Благодаря запуску нового телеком-оборудования, в районе центрального пляжа города, скорость интернета в смартфонах отдыхающих выросла в пять раз. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Центральный городской пляж Гусь-Хрустального - любимое и единственное разрешенное место для плавания в летний период. Пляж благоустроен: здесь установлены беседки, раздевалки, оборудован спуск в воду и организованы площадки для игры в волейбол и футбол. По данным аналитиков «МегаФона», с наступлением купального сезона интернет трафик в локации возрастает почти в два раза.

Новая базовая станция обеспечит отдыхающих скоростным 4G-интернетом и позволит всегда оставаться на связи. Теперь жители смогут выкладывать фотографии и видео с отдыха, заниматься на свежем воздухе с онлайн-тренером и общаться с родными и друзьями по видеосвязи без задержек, а в случае экстренной ситуации оперативно связаться со спасательными службами.

«Центральный пляж пользуется огромным спросом у местных жителей в весенне-летний период. Здесь не только отдыхают, но и активно занимаются спортом. На территории пляжа проходят региональные соревнования по волейболу и футболу, плаванию и спортивному троеборью. Мы обеспечили связью не только пляж, но и примыкающую к нему небрежную им. С. Н. Ковалева, протяженностью около километра. Теперь на всей территории прогулочной зоны появился стабильный интернет со средней скоростью 20 Мбит/с», ̶ сказала Екатерина Орлова, директор МегаФона во Владимирской области.

Также проведенные работы расширили доступность технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенные звонки, четкость и кристальность звука. Популярность этой технологии в регионе продолжает расти, только в 2024 г. доля голосовых вызовов в Гусь-Хрустальном, совершенных в сети 4G, выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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