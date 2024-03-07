В Едином расчетно-информационном центре начал работать российский робот

В едином расчетно-информационном центре «Дальневосточной энергетической компании» начал работать механизированный сотрудник от компании Promobot. Робот модели Promobot V.4. общается с людьми и отвечает на их вопросы, облегчая работу сотрудникам. Робот автономный — он свободно передвигается в помещении и не нуждается в контроле со стороны человека. Об этом CNews сообщили представители Promobot.

Promobot V.4 может осуществлять следующие задачи: интеграция с информационной базой; ответы на вопросы и консультирование; сканирование документов.

Робот никогда не опаздывает, не отвлекается, не уходит в отпуск и не болеет. Это помогает ему работать в четыре раза эффективнее обычного сотрудника. Новый сотрудник постоянно находится в центре внимания: людям интересно взаимодействовать с роботом — как взрослым, так и детям.

Фото: Promobot В Едином расчетно-информационном центре начал работать российский робот

«Мы убеждены, что робот окажется эффективным помощником. Посетителям не придется долго ожидать обратной реакции от сотрудников, поскольку наш механизированный ассистент ускорит этот процесс и, кроме того, повысит общее настроение. Данные в базе робота регулярно обновляются, что позволяет автоматизированному сотруднику предоставлять точную и актуальную информацию», — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Робот «Егор» трудится как полноценный работник центра: встречает гостей, предлагает им рассказать о возможностях ЕРИЦ, отвечает на интересующие вопросы. При этом Promobot способен подключаться к базам данных, сайтам и сервисам. Он может сканировать паспорт, автоматически заполнять документы и выдавать талоны электронной очереди.

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Компания Promobot основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». Роботы компании трудятся в 45 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.