МТС разогнала скорость мобильного интернета в микрорайоне Амурский-2

ПАО «МТС» улучшила качество связи в микрорайоне Амурский-2. После установки новой базовой станции скорость интернета у пользователей выросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь несколько десятков тысяч жителей микрорайона могут с комфортом смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах в Ultra HD качестве без «зависаний» картинки, играть в «тяжелые» игры, общаться по видеосвязи, а также удаленно учиться и работать, подключать различные гаджеты и элементы умного дома. Эти возможности стали доступны не только жителям многоквартирных домов, но и владельцам недвижимости в СНТ «Ромашка», которое находится на территории микрорайона.

«Первые жилые дома в микрорайоне Амурский-2 появились в 2012 г. Всего за несколько лет на его территории «выросли» десятки многоэтажек, детский сад, школа, многочисленные магазины и кафе. Ежегодно мы фиксируем рост спроса на мобильный интернет в том районе на 20-30%, а потому активно развиваем свою сеть. Увеличение скорости и зоны охвата LTE обеспечит потребности жильцов в быстром интернете, а также даст основу для внедрения цифровых решений в жилых домах и на территории общественного пространства, что также необходимо для повышения качества жизни новоселов», – отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.