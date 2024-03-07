«Газпромнефть-Снабжение» и «Инлайн Груп» тестируют нейросети для контроля качества деталей и оборудования

«Газпромнефть-Снабжение» и российская ИТ-компания «Инлайн Груп» успешно протестировали нейронные сети для проведения входного контроля материально-технических ресурсов (МТР). Искусственный интеллект, сопоставляя внедряемые в производство оборудование и запчасти с их цифровыми моделями, будет помогать специалистам подтверждать качество и количество МТР заявленным показателям.

В ходе пилотного тестирования технологии нейросеть осуществляла «приемку» деталей трубопроводной арматуры: задвижек, отводов и тройников. На следующих этапах разработки решения «Газпромнефть-Снабжение» и «Инлайн Груп» будут обучать нейронные сети проводить входной контроль других категорий МТР.

На сегодняшний день «Газпромнефть-Снабжение» успешно тестирует систему контроля качества оборудования при помощи цифрового решения, в основе которой применение инструментов искусственного интеллекта, машинного зрения и дополненной реальности.

Инспекторы «Газпромнефть-Снабжения» осуществляют входной контроль при помощи гарнитуры дополненной реальности. AR-очки последовательно выводят задачи для проверки характеристик МТР, установленная на них камера позволяет выполнять фото- и видеофиксацию, а также сканировать значимые фрагменты бумажных документов и записывать эти параметры в цифровую карточку входного контроля. Заполнять отчет инспекторы по контролю качества могут голосом. Результаты проведенных проверок и визуального анализа МТР вместе с выполненными замерами автоматически загружаются в систему для формирования акта входного контроля.

Благодаря этой процедуре повышается качество поставляемой продукции, оборудования и других материально-технических ресурсов, снижается непроизводительное время при планировании и проведении ремонтных работах.

Дмитрий Рудаков, руководитель центра управления качеством материально-технических ресурсов «Газпромнефть-Снабжения», сказал: «Ежедневно сотрудники «Газпромнефть-Снабжения» проводят сотни проверок качества материально-технических ресурсов, поступающих на склады. Входной контроль необходим для точного соответствия качества оборудования и запчастей заявленным производителем до передачи заказчикам. Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения дали нам возможность повысить скорость и качество операций, а также дистанционно управлять входным контролем, поэтому мы продолжаем работу по этим направлениям».

Игорь Гулянский, директор по инновациям «Инлайн Груп», сказал: «Газпромнефть-Снабжение» первой на российском рынке применила возможности AR, CV и AI на базе платформы ИКСАР для операций входного контроля МТР. Объединение возможностей ИКСАР и Inspector Isource обеспечит уникальное предложение для широкого применения при проведении различных проверочных процедур».