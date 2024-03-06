Умный квартал появится на Лужнецкой набережной

«Умные» общедомовые сервисы будут внедрены на территории многофункционального комплекса Luzhniki Collection. Среди решений: бесконтактная система доступа, автоматизированная самодиагностика инженерных узлов и коммуникаций, вариативные доступы в зависимости от категории пользователей, а также цифровой консьерж-сервис 24/7. Подобное решение позволит эффективно управлять энергоресурсами и обеспечивать их оптимальное потребление, минимизируя неактуальный расход. Экономия времени от замены бумажного сервиса на цифровой составит до 50%. Девелопер проекта – инвестиционная группа «Абсолют». Об этом CNews сообщили представители Стройкомплекса Москвы.

В распоряжении пользователей появятся синхронизированные сервисы, которые будут объединены в цифровую экосистему комплекса и доступны через мобильное приложение.

Внешний цифровой контур системы предполагает автоматизацию управления комплексом зданий и бесконтактный сервис на уровне управляющей компании. За счет этих решений обеспечиваются повышенная безопасность и значительное сбережение энергоресурсов и временных затрат жильцов. Кроме того, «умное» управление внешними системами комплекса предполагает автоматизированную работу и самодиагностику инженерных узлов и коммуникаций, видеонаблюдения, систем полива и освещения.

Система «умного» доступа подразумевает вариативные уровни доступа и разную маршрутизацию по территории квартала в зависимости от категории пользователей: резидентов, их гостей и сервисного персонала. Благодаря такому решению достигается разграничение пешеходных и транспортных потоков, соблюдается надежный уровень безопасности и приватности проживания. «Умная» система паркинга обеспечивает бесконтактный въезд в подземный паркинг, управление гостевой парковкой, мойку автомобиля.

На уровне внутренней инфраструктуры предусмотрен широкий спектр решений, включая бесконтактный доступ в лифт с движением на запрограммированный этаж, высокоскоростной интернет, автоматизированные датчики движения, освещения и управления микроклиматом здания, а также цифровой консьерж-сервис 24/7 – от вызова курьера или такси до возможности оплатить коммунальные услуги онлайн, заказать клининг в квартиру, доставку продуктов или забронировать на определенное время любое помещение внутренней инфраструктуры дома: кабинет с переговорной, студию персональных тренировок, творческую мастерскую или лаунж-гостиную для проведения мероприятия.

«Умные» технологии позволят в том числе эффективно управлять энергоресурсами и обеспечивать их оптимальное потребление, минимизируя неактуальный расход.

Цифровизация услуг и практически полный отказ от бумажного сервиса позволит резидентам более эффективно управлять самым ценным ресурсом – временем. По оценкам разработчиков, один только цифровой консьерж-сервис способен сократить время на заказ, оформление и оплату услуг обслуживания на 50%.

Многофункциональный элитный комплекс Luzhniki Collection возводится в районе Хамовники (ЦАО) по адресу Лужнецкая набережная, 2/4 рядом с олимпийским спорткомплексом «Лужники». На территории 8,4 га появятся 12 клубных жилых домов высотностью от четырех до 18 этажей, окруженных частным парком, с двухуровневым подземным паркингом на 1,932 тыс. машино-мест. Проектом также предусмотрено строительство двух офисных зданий общей площадью более 35 тыс. кв.м и комплекса общественных пространств с городской площадью, торговой галереей, магазинами здорового питания и сетью прогулочных маршрутов. Общая площадь проекта составит более 324 тыс. кв. м. Сроки реализации первой очереди 2022 – 2026 гг.