Резидент «Сколково» вывел на рынок новое решение для деперсонализации базы данных DataSan

Группа «Перфоманс Лаб», резидент «Сколково», объявила о запуске DataSan, решения в области деперсонализации данных. Разработанное с применением технологий хэширования и маппинга, DataSan предлагает высокий уровень анонимизации данных, сохраняя при этом их функциональную ценность. Комбинирование технологий позволяет достичь высочайшей скорости маскирования данных. Для использования DataSan не требуется выделение дополнительной инфраструктуры.

Решение успешно прошло пилотное тестирование в крупных российских компаниях. Один из ключевых кейсов — внедрение в крупнейшем российском банке, где DataSan обезличил 20 ТБ данных всего за 16 часов, подтвердив свою эффективность и надежность.

Владимир Каширский, генеральный директор «Перфоманс Лаб», сказал: «В эпоху цифровизации бизнеса, когда данные становятся новым золотом, их защита является критически важной задачей. Актуальность защиты данных от хакерских атак растет с каждым днем. DataSan не просто решение, это наша миссия по обеспечению российских компаний надежным, эффективным и доступным инструментом, превосходящим иностранные аналоги по своей мощности. DataSan предоставляет полную гибкость и контроль над процессом деперсонализации».

Работая прямо на мощностях базы данных, инструмент обеспечивает высокую скорость обработки данных — до миллиона строк менее чем за минуту — при этом сохраняя полную структуру и семантическую целостность информации. Это делает DataSan не только экономически выгодным выбором для бизнеса, но и мощным инструментом в борьбе за информационную безопасность. Решение отличается встроенной многопоточностью и возможностью возобновления процесса в случае его непредвиденного прерывания.

DataSan обладает следующими ключевыми особенностями: сохраняет полноту данных, обеспечивая их качество и точность; поддерживает структурированность данных, не нарушая их внутреннюю логику и связи; гарантирует семантическую целостность, сохраняя осмысленность информации; обеспечивает анонимность, делая невозможным идентификацию личной информации; предлагает стойкость против атак и попыток декодирования, повышая защищенность данных; и предоставляет вариативность в выборе методов деперсонализации, что позволяет гибко подходить к защите информации.