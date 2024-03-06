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Profitbase анонсировал глобальное обновление экосистемы

Цифровая экосистема для девелоперов Profitbase заявила о глобальном обновлении продукта. Об этом CNews сообщила пресс-служба компании.

Это первое глобальное обновление продукта за восемь лет — с момента основания компании. Масштабное демо экосистемы состоится в апреле. Подробности организаторы пока не раскрывают.

«Мы запустили Profitbase в 2016 г., когда рынок только начал полноценно автоматизироваться. Уже тогда мы подчеркивали важность выстраивания ИT-экосистемы. И сам Profitbase разрабатывали именно в той парадигме. За это время само понятие и виды экосистем значительно эволюционировали, сильно изменился рынок недвижимости. И чтобы снова быть на шаг впереди и давать нашим клиентам самые технологические продукты, мы выпускаем глобальное обновление Profitbase», — Оксана Дунина, co-founder Profitbase.

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Profitbase — цифровая экосистема для девелоперов, которая включает решения для управления продажами, проведением сделки, маркетингом и клиентским сервисом застройщика. Платформа запущена в 2016 г. Сервисы Profitbase используют более 500 застройщиков в России и СНГ.

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