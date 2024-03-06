Prof-IT Group завершила проект внедрения «1С:УАТ» в компании «Салаир-Транс»

Prof-IT Group завершила проект внедрения «1С:УАТ» в компании «Салаир-Транс», которая открыла собственный грузовой автопарк из 50 машин.

«Салаир-Транс» создала свой собственный грузовой автопарк. Управлять ключевыми процессами в новом подразделении помогает программный продукт «1С:Управление автотранспортом» («1С:УАТ»). Новая система позволяет принимать заявки и распределять заказы, выбирать оптимальные маршруты для рейсов, следить за расходом топлива и анализировать эффективность перевозок.

«Салаир-Транс» осуществляет комплексное логистическое обслуживание промышленных предприятий. В 2023 г. компания решила открыть новое подразделение бизнеса и создать собственный автопарк из 50 грузовых автомобилей марки FAW. Для увеличения производительности департамента логистики было решено внедрить надежную и производительную систему, которую можно развивать и масштабировать в будущем. Цифровым интегратором проекта выступила компания Prof-IT Group.

Prof-IT Group предложила закрыть потребности заказчика в автоматизированном управлении собственной транспортной техники при помощи специализированного отраслевого решения. На базе «1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом Корп» была построена система, позволяющая планировать оптимальную загрузку машин, регистрировать заказы на транспорт и вести контроль исполнения рейсов, формировать путевые листы, отражать данные по ДТП и штрафам, вести учет ГСМ, техосмотров и ремонтов, формировать различные отчеты для контроля и анализа работы транспорта.

Проект включал в себя доработку функционала системы под текущие бизнес-процессы компании. Была настроена загрузка заказов из торговой площадки, проведена интеграция с «1С:ЗУП» и «1С:ERP», налажен контроль заполнения справочников и документов, синхронизирована работа с различными внешними системами (Wialon, сервис «Дорсеть», «Платон», «штрафов нет», ДТП, сервис заправок Е100).

Особое внимание в рамках проекта было уделено созданию методологической базы по учетной политике, начислению ЗП, регламентов по работе диспетчеров. В рамках создания собственного автопарка «Салаир-Транс» изначально решил сделать прозрачными все процессы по управлению транспортом и вошел в новое направление бизнеса с уже настроенной системой и с подключенными сервисами для мониторинга автотранспорта.

В рамках проекта было закуплено более 30 лицензий на установку мобильного приложения «Водитель УАТ», что в итоге очень помогает в повседневной работе. Водители получают путевые листы и прокладывают маршрут через приложение, фиксируют свое прибытие на месте разгрузки. Также можно передать документы, которые автоматически прикрепляются к маршрутному листу. Водителям не надо обращаться к диспетчеру за информацией о дальнейших маршрутах следования. Плюс есть возможность оставлять заявки на ремонт. Все это облегчает и упрощает организацию и контроль всей процедуры доставки промышленных грузов, помогая оптимизировать все бизнес-процессы логистической компании.

«Реализуя новое для себя направление, мы решили сразу сделать учет автопарка прозрачным и исключить подготовку документов вручную. Менеджмент получил удобный инструмент для контроля работы автопарка, за что мы благодарны команде Prof-IT Group», – сказал Александр Шашков, руководитель проекта, «Салаир-Транс».

«Вместе с заказчиком мы всегда готовы двигаться в сторону повышения качества работы с конечными клиентами. Специализированные программные решения позволяют максимально повысить безопасность грузоперевозок и эффективность работы автопарка», – отметил Денис Гридасов, руководитель направления ERP Prof-IT Group.

В будущем планируется развитие продукта через новые потоки (бюджетирование, планирование, маршрутизация), что обеспечит контроль своевременности и качества доставки грузов собственным и привлеченным транспортом на высшем уровне.