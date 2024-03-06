«Новлайн» контролирует качество и скорость доставки с помощью Axelot TMS

Использование Axelot TMS помогает компании «Новлайн» вовремя доставлять товар клиентам, а также при необходимости оперативно забирать непринятые позиции.

«Новлайн» — российская компания, специализирующаяся на производстве и реализации автомобильных аксессуаров отечественного и зарубежного производства на территории России, в странах СНГ и более чем 50 стран мира. Компания вышла на рынок в 1994 г.

Доставку продукции компания осуществляет с распределительного центра класса «А», располагающегося в Хотьково Московской области. Продукция доставляется непосредственно клиентам, а также осуществляется забор грузов от поставщиков. С целью оптимизации планирования маршрутов и повышения эффективности управления транспортным парком, руководство компании приняло решение автоматизировать логистические процессы.

Основными целями проекта, помимо автоматизации ключевых процессов, стали: повышение прозрачности работы сотрудников при планировании маршрутов; увеличение и контроль производительности сотрудников; уменьшение количества привлеченного транспорта при увеличении объемов продукции; повышение качества обработки заказов; исключение зависимости от человеческого фактора и оптимизация численности персонала.

Компания «Новлайн» обратилась для решения поставленных задач в Axelot, а в качестве программного решения была выбрала Axelot TMS.

Внедрение Axelot TMS позволило автоматизировать планирование и контроль исполнения рейсов. Благодаря расширенному функционалу системы у специалистов транспортного отдела появилась возможность планирования рейсов заранее (существует возможность корректировки как за день, так и за неделю, вносить корректировки в ходе выполнения рейса).

В ходе проекта специалисты Axelot настроили интеграционный контур с помощью специализированного модуля Datareon Platform. Интеграция корпоративной информационной системы с TMS позволила автоматизировать выгрузку заказов из существующей системы.

Чтобы учесть особенности планирования рейсов в компании «Новлайн» был также внедрен модуль Axelot SCAP.

Axelot SCAP позволяет планировать «смешанные рейсы», в которые входят заказы на доставку из распределительного центра и заявки на забор товара от клиента. В рамках планирования система учитывает время на доставку груза, время на работы на точках, а также загрузку кузова с учетом погрузо-разгрузочных работ на точках клиентов.

Помимо этого, Axelot SCAP учитывает возможность формировать несколько выездов транспорта в рамках одного периода планирования. Этот функционал может быть включен в настройках системы, если возникает необходимость исполнять одним транспортным средством несколько рейсов в день.

Во время исполнения рейсов водители используют мобильный клиент, но не исключена возможность регистрации выполнения операций по исполнению рейсов вручную логистом в рабочем месте Axelot TMS.

Несмотря на то, что Axelot TMS полностью берет на себя задачу планирования рейсов с учетом различных условий, для водителя сохранена возможность внесения корректировок в спланированные маршруты. Так, при возникновении нештатных ситуаций в пути водители имеют возможность указать в мобильном клиенте проблему и изменить дальнейшие планы по маршруту. Непосредственно в мобильном клиенте возможно произвести фотофиксацию причин коррекции – обстоятельств аварии, состояния товаров, условий в зоне погрузки/разгрузки. Кроме того, Axelot TMS позволяет изменить порядок объезда точек для водителя, если он считает, что возникла такая необходимость.

Благодаря внедрению Axelot TMS и Axelot SCAP компания «Новлайн» достигла всех поставленных перед началом проекта целей. Система помогла оптимизировать маршруты: снизить количество задействованного транспорта и его пробег, в следствии чего оптимизировано количество персонала. Маршруты планируются в TMS, благодаря чему исключена вероятность ошибки, а при ручных корректировках сохраняется прослеживаемость внесенных изменений и их авторство.