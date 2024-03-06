Еще в несколько районов Находки пришел гигабитный интернет МТС

ПАО «МТС» увеличила площадь покрытия Находки гигабитными сетями. Теперь большинство многоквартирных домов портового города обеспечены доступом к широкополосному интернету на сверхвысокой скорости. В общей сложности свыше 40 тыс. жителей Находки могут пользоваться максимальными скоростями домашнего интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое покрытие скоростным интернетом МТС получили самые густонаселенные микрорайоны Находки - МЖК, Южный и Астафьева, а также ключевые улицы города - Пограничная, Ленинская, Заводская и Горького.

Интернет на скорости до 1 Гбит/с позволяет более комфортно пользоваться домашним интернетом, причем работать с тяжелым контентом может несколько человек одновременно. Такая скорость позволяет не просто смотреть потоковое видео с эффектом полного погружения, но и пользоваться большими данными на удаленных серверах, подключать системы умного дома, видеонаблюдения и другие цифровые сервисы. Кроме того, при подключении сервиса в комплекте с телевидением и мобильной связью получается экономить на ежемесячных расходах на связь до 40%.

«Гигабитная сеть позволяет обеспечить высокую скорость интернета даже при значительных нагрузках, в том числе в вечернее время. Это важно, поскольку в современных семьях количество устройств, подключенных к интернету, превышает количество членов семьи — многие абоненты одновременно используют смартфон, планшет, ноутбук и телевизор. Мы продолжаем совершенствовать сеть, чтобы предоставить абонентам Находки надежный интернет, отвечающий требованиям времени и запросам пользователей», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.