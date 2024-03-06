Академия информационных систем запустила курс по обучению ОС «РОСА Хром»

Российский разработчик системного и инфраструктурного ПО компания РОСА и Академия Информационных Систем (АИС) объявляют о запуске образовательного курса «Пользователь ОС РОСА Хром». Курс предназначен для всех, кто хочет познакомиться с операционной системой «РОСА Хром» и научиться эффективно ее использовать. Старт первого потока запланирован на 11 марта, и уже открыта регистрация на него. Об этом CNews сообщили представители РОСА.

Обучение проводят опытные преподаватели-практики. Курс рассчитан на широкую аудиторию пользователей и будет полезен практикующим ИТ-специалистам, представителям организаций заказчиков, которые хотят получить знания и навыки в области администрирования ОС «РОСА Хром», с перспективой выполнения рабочих задач и дальнейших профессиональных свершений.

Учащиеся освоят навыки работы в операционной системе «РОСА Хром», осуществляя стандартные операции по установке, настройке и управлению системными утилитами. Программа насыщена увлекательной теорией и полезной практикой.

После успешного завершения обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца и сертификат компании РОСА, подтверждающий уровень приобретенных компетенций.

ОС «РОСА Хром» является современной и надежной операционной системой, разработанной в России и соответствующей всем требованиям безопасности. ОС создана на основе собственного репозитория ROSA 2021.1, в котором используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Он создавался более 10 лет в России и является одним из крупнейших в мире с более 30 тысячами приложений и компонентов. ОС поддерживает аппаратные платформы x86 и ARMv8, Байкал, e2k (Эльбрус) и RISC-V. Она предлагает широкий спектр возможностей для работы с различными типами данных и приложений, что делает ее отличным выбором для использования в различных сферах, включая образование, науку и бизнес. ОС РОСА Хром включена в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России под № 1607.

АИС является авторизованным учебным центром компании РОСА с 2013 г. и за все это время неоднократно показывала профессионализм.

Комментарий Дарьи Тулиновой, руководителя отдела по развитию партнерской сети: «Курсы по ОС РОСА способствуют развитию кадрового потенциала российских компаний, работающих в сфере информационных технологий. Обучение специалистов работе с отечественными программными продуктами позволит компаниям снизить зависимость от зарубежных поставщиков и повысить конкурентоспособность на рынке».

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Компания РОСА – разработчик российских ИТ-платформ для создания единого безопасного информационного пространства вокруг пользователя. Программные продукты компании полностью закрывают все потребности бизнеса, госсектора и промышленных предприятий в создании единого цифрового пространства. В основе продуктовой экосистемы РОСА лежит защищенная, масштабируемая и оптимизированная для высоких нагрузок сертифицированная российская операционная система для компьютеров и серверов «РОСА Хром», ОС для мобильных устройств «РОСА Мобайл» и портативная ОС на флеш-токене «РОСА Барий». В портфеле разработчика — средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование виртуальной среды, VDI, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой.