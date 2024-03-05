Wildberries и «Cколково» продлевают сроки отбора в «WBX Акселератор»

По итогам встречи с экспертами Wildberries команды стартапов, участвующие в отборе WBX Акселератор обратились к организаторам с запросом о предоставлении дополнительного времени для более качественной проработки своих предложений. Организаторами конкурса было принято решение пойти навстречу пожеланиям стартапов и продлить сроки отбора в акселерационную программу. Подать заявку для участия в WBX Акселератор можно будет до 18 марта 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Конкурс «WBX Акселератор» призван найти технологические компании, продукты которых направлены на повышение эффективности процессов в пунктах выдачи заказов, транспортной и складской логистике, финансовых операциях, технической поддержке, а также процессах взаимодействия с партнерами маркетплейса. К участию приглашаются команды с оформленным юридическим лицом, подтвержденными продажами и технологиями, отвечающими запросам Wildberries.

К приоритетным направлениям конкурса можно отнести: решения для предотвращения противоправных действий на всех этапах от приемки товара до его выдачи покупателю; автоматизацию и роботизацию складских процессов, включая: мезонинное хранение, сортировку, сборку грузов; решения для оптимизации процессов транспортной логистики; решения для повышения безопасности процессов по всем направлениям акселератора.

Финалисты акселератора смогут запустить оплачиваемый пилот и протестировать эффективность применения своей технологии на процессах самого крупного маркетплейса страны. Проекты, которые, по мнению экспертов Wildberries, несут ценность для развития индустрии электронной коммерции в целом, получат специальный значок WB Approved от экспертов отбора. Такой статус будет свидетельствовать о высоком потенциале предлагаемого решения для сферы e-commerce. Три победителя конкурса смогут претендовать на получение грантов «Сколково» на доращивание* технологий в размере до 7 млн руб.

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Wildberries — международная платформа электронной коммерции и логистики. С 2003 г. развивает торговую площадку, а также сопутствующие сервисы: финтех, путешествия, цифровая дистрибуция.

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 января 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3900. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.