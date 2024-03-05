«Рексофт» создает департамент бизнес-приложений

«Рексофт», российская многопрофильная технологическая группа, объявляет о создании департамента бизнес-приложений. Подразделение возглавит Евгений Завьялов, который до присоединения к группе «Рексофт» руководил департаментом по внедрению бизнес-приложений «Крок». Об этом CNews сообщили представители «Рексофта».

Подразделение органично дополняет существующий набор центров компетенции группы «Рексофт»: стратегический консалтинг для цифровой трансформации, индустриальные направления (промышленность, добыча и переработка, финансы, ритейл, логистика и транспорт) и технологическая экспертиза (большие данные, платформенные решения, заказная разработка). Теперь в комплексном предложении «Рексофт» представлено и направление бизнес-приложений, т.е. готовых программных решений для управления предприятием («1C ERP», CPM, CRM, SCM, BI).

Александр Егоров, генеральный директор «Рексофт»: «Крупные корпоративные заказчики все активнее изучают возможности замещения текущих систем управления предприятием. Привычный подход, когда весь функционал можно было приобрести у одного вендора, сегодня в большинстве случаев не работает, времени и экспертизы для масштабной заказной разработки тоже нет. Выход – использование сразу нескольких готовых российских решений. Встраивание новых систем в существующий ландшафт приложений требует уточнения ключевых бизнес-процессов и внимательной работы на уровне архитектуры. Группа «Рексофт» помогает своим заказчикам спроектировать весь процесс перехода силами нашего подразделения бизнес-консалтинга, с учетом лучших практик и имеющегося опыта аналогичных проектов. Доработка недостающих элементов ландшафта, а также внедрение необходимых модулей проходит в рамках единого процесса, с централизованным проектным управлением. Это существенно снижает риски дестабилизации прикладных информационных систем. Для реализации данной стратегии в части бизнес-приложений для предприятий нами был приглашён Евгений Завьялов, с его многолетним опытом в данной сфере».

Евгений Завьялов, директор департамента бизнес-приложений группы «Рексофт»: «Группа «Рексофт» – уникальная команда профессионалов в области бизнес-консалтинга и реализации комплексных проектов трансформации ИТ-систем. Коллеги не только имеют лидирующую экспертизу в ИТ-технологиях и разработке ПО, но и глубоко погружены в особенности бизнеса реальных предприятий – нефтехимии, ГОКов, обрабатывающей промышленности и машиностроения. Вместе мы будем сочетать процессную, технологическую и отраслевую экспертизу в рамках одного проекта. Наши заказчики видят ценность не в автоматизации как таковой, а в тех улучшениях, которые получает бизнес в итоге проекта. Мы уже ведем несколько крупных миграций с SAP на 1С и интенсивно растем. В этой связи, как и всегда, я буду рад сотрудничеству с новым вендорами и талантливыми командами профессионалов. Наш фокус – на масштабных, сложных проектах по трансформации бизнес-систем наших заказчиков, которые мы умеем поставлять в срок и в рамках бюджета».

Евгений Завьялов родился 16 августа 1978 г. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономика».

Обладает более чем 20-летним опытом работы в области проектного управления и развития продаж в сфере высоконагруженных бизнес-приложений. В его послужном списке свыше 30 комплексных внедрений в компаниях-лидерах российской экономики и холдинговых структурах по таким направлениям как ERP («1С», Oracle), BIG DATA/BI, CPM (IBM) BPM, CRM, RPA.

Евгений Завьялов работал в компаниях «Ланит», «Компьюлинк», «Юникон Консалтинг», «ФБК-Консалтинг». С 2003 г. и до присоединения к группе «Рексофт» работал в системном интеграторе «Крок», где прошел путь от менеджера проектов по внедрению ERP до директора департамента бизнес-приложений.

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«Рексофт» (Reksoft) — российская многопрофильная технологическая группа, оказывающая полный спектр услуг в области цифровой трансформации предприятий: от формирования бизнес-стратегии и управления трансформацией до внедрения информационных систем, заказной разработки ПО и поддержки, реализации под ключ проектов в области промышленной автоматизации. В группу «Рексофт» входят компании «Рексофт», «Рексофт Консалтинг», RNT Group, «Рексофт.Лабс». Группа обладает значительным индустриальным опытом и экспертизой в горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, ритейле, транспорте, логистике и государственном секторе. Среди клиентов «Рексофт» — крупнейшие российские компании, такие как ВТБ, «Газпром нефть», S7, аэропорты «Пулково» и «Домодедово», «О’Кей», «М.Видео», «Спортмастер», «Ингосстрах», НП «ГЛОНАСС», «Почта России» и другие. Офисы «Рексофт» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре, Саратове, Ижевске, Стокгольме. Штат составляет более 1,5 тыс. высококвалифицированных специалистов. Производственные процессы «Рексофт» сертифицированы по международному стандарту ISO 9000:2015.