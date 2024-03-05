Кузбасские родители получили онлайн-доступ к медкартам детей благодаря новому решению «Нетрики Медицины»

С начала 2024 г. на «Медицинском портале записи к врачу в Кузбассе», предоставляющем жителям Кемеровской области цифровые медицинские услуги, заработал обновленный раздел «Мои дети». Всего за несколько недель разделом, открывающим доступ к личному кабинету ребенка, воспользовались более 2600 родителей. Об этом CNews сообщили представители «Нетрики Медицины».

Личный кабинет ребенка внедрен на портале компанией «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») совместно с Кузбасским областным медицинским информационно-аналитическим центром (КОМИАЦ). Кемеровская область – Кузбасс стала первым регионом, в котором развернут новый усовершенствованный компонент цифровой платформы «N3.Здравоохранение» – сервис «N3.Портал пациента: личный кабинет ребенка».

В новом разделе родители могут просматривать медицинские карты своих несовершеннолетних детей (в том числе интегральный анамнез, результаты анализов и другие данные), оформить вызов врача на дом или записать ребенка на прием в поликлинику. Подключить личный кабинет ребенка предлагает сам портал. Такое сообщение выводится в случае, если данные о детях есть в учетной записи пользователя на портале «Госуслуг».

После того как пользователь дает согласие, его электронная медицинская карта связывается с картами ребенка, заведенными в медицинских учреждениях региона. За создание связи «родитель – ребенок» отвечает еще один компонент платформы «N3.Здравоохранение» – сервис «N3.Индекс пациентов». Чтобы корректно связать карты, сервис использует данные о родителе и ребенке (ФИО, даты рождения, номера СНИЛС и других документов), полученные из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Запуск личного кабинета ребенка – продолжение большой работы по развитию «Медицинского портала записи к врачу в Кузбассе». Нашим мамам и папам теперь проще записать ребенка к врачу, ведь больше не приходится каждый раз вводить данные малыша – они уже есть в личном кабинете. Не нужно тратить время на получение результатов анализов – они доступны онлайн. Эти и другие возможности личного кабинета ребенка упрощают получение медицинских услуг не только взрослым, но и детям», – сказала директор Кузбасского областного медицинского информационно–аналитического центра Олеся Приндуль.

«Новый сервис нам удалось внедрить в очень сжатые сроки благодаря грамотно выстроенной информационной архитектуре Кузбасса. При этом схема взаимодействия, заложенная на этапе разработки продукта, была адаптирована под специфику и запросы региона. При дальнейших внедрениях новая функциональность станет доступной более широкому кругу пользователей, ведь наряду с детьми в качестве доверителя могут выступать пожилые родственники или лица, находящиеся под опекой. Кроме того, личные кабинеты ребенка (или доверителя) можно создавать не только по данным из ЕСИА, но и, например, на основании заявлений граждан, оформленных в медицинских организациях», – отметила руководитель проекта «N3.Управление потоками» компании «Нетрика Медицина» Лейла Чумакова.

Раздел «Мои дети» стал доступен пользователям в конце января 2024 г. С этого момента согласие на создание личного кабинета ребенка дали 2630 родителей. В результате они получили доступ к личным кабинетам 3832 детей.

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«Медицинский портал записи к врачу в Кузбассе» был создан командой «Нетрики Медицины» по заказу КОМИАЦ в 2023 г. Онлайн-ресурс, разработанный на базе сервиса «N3.Портал пациентов», позволяет жителям региона записываться на очный прием к врачу и телемедицинские консультации, оформлять вызовы на дом, при необходимости отменять свои записи, а также получать результаты анализов, информацию о случаях медобслуживания, интегральный анамнез. Ежедневно порталом пользуются около 1,2 тыс. жителей Кузбасса.

Компания «Нетрика Медицина» – российский разработчик интеграционных ИТ-решений для государственного и частного цифрового здравоохранения. Компания создает сервисы для пациентов, врачей и организаторов здравоохранения, входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика».