Компания-резидент Научного парка МГУ разрабатывает новые светозащитные покрытия для звездных датчиков

Резидент Научного парка МГУ и ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» компания «Азмерит», входящая в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос», представила образцы защитного покрытия для деталей малогабаритных звездных датчиков с коэффициентом поглощения излучения видимого диапазона 99,6%. Новая разработка значительно повысит эффективность работы перспективных космических аппаратов российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Для работ в этой области резидент научной долины объявил о создании специализированной лаборатории светопоглощающих покрытий, оснащенной современным высокотехнологичным оборудованием. В ее задачи входит разработка и нанесение металлизированных защитных покрытий на детали звездных датчиков – приборов, предназначенных для точного определения углового положения космического аппарата на заданной орбите.

«Разрабатываемые новой лабораторией “черные” покрытия используются в светозащитной системе оптического тракта звездных датчиков для минимизации разнообразных бликов и лучей от Солнца, Луны и края Земли. Это позволит улучшить качество и рабочие характеристики приборов, уменьшит размеры бленд и, соответственно, приборов. Кроме того, наша разработка показывает, что космос – это не только высокие технологии, но и эстетика: со стороны покрытие выглядит красивым матово-черным бархатом», — сказал кандидат физико-математических наук Марат Абубекеров.

Для создания светозащиты в ходе химической реакции металлизированное покрытие осаждается на сплав алюминия, из которого изготовлены детали бленды (насадки перед входным окном оптических приборов) звездных датчиков. Поры покрытия имеют характерный размер длины волны излучения видимого диапазона, вследствие чего электромагнитная волна, попадая в узкий канал поры покрытия, после многократного отражения внутри канала поглощается его стенками.

В холдинге «Российские космические системы» компания «Азмерит» специализируется на разработке и производстве малогабаритных звездных датчиков АЗДК-1 для малых космических аппаратов. Созданный на отечественной элементной базе прибор имеет малые массо-габаритные характеристики, обладает высокой точностью определения ориентации и минимальным энергопотреблением. Датчик успешно прошел полный цикл наземного тестирования и летных испытаний. На сегодняшний день более десятка таких приборов «Азмерита» работает на орбите, в том числе на борту малых космических аппаратов ДЗЗ «Орбикрафт-Зоркий», «Орбикрафт-Зоркий-М», «Рассвет».