ISPsystem и OpenYard подтвердили совместимость продуктов

В марте 2024 г. компания ISPsystem и OpenYard провели сертификацию совместимости серверов OpenYard и платформы управления мультивендорной ИТ-инфраструктурой DCImanager. Теперь заказчики могут шагнуть в сторону импортозамещения как с точки зрения оборудования, так и при выборе софта для его управления. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem.

DCImanager — платформа, которая позволяет управлять физической ИТ-инфраструктурой, в том числе географически распределенной, в режиме единого окна. Она работает с серверами большинства популярных российских и мировых производителей, коммутаторами, ИБП и распределителями питания, а также позволяет контролировать размещение оборудования в стойках, в том числе в географически распределенных дата-центрах или различных серверных комнатах.

Управление серверным оборудованием происходит на физическом уровне, что позволяет управлять питанием, проводить диагностику состояния компонентов, получать статистику с встроенных датчиков и переустанавливать программное обеспечение. В платформу встроены инструменты управления физическими и виртуальными сетями (VLAN), а также система ведет инвентаризацию учета ИT- активов, включая нематериальные.

DCImanager — продукт полностью отечественной разработки и входит в реестр российского программного обеспечения. Также в DCImanager встроены шаблоны Astra Linux, которые можно разворачивать на серверах, управляемых платформой, наряду с другими операционными системами.

OpenYard — производитель серверного оборудования. Продуктовая линейка вендора включает в себя серверы двух линеек: Enterprise и OCP. Enterprise — базовая линейка серверов для решения широкого спектра задач, с которыми сталкиваются крупные организации. В линейку входят модели RS101 и RS201. Оборудование этого типа отличается высокой производительностью, надежностью и гибкостью конфигурации. ОСР — оптимальные решения для высокопроизводительных ЦОДов. В линейку входит модель HN201 в составе стойки OCP. Оборудование в данной комплектации позволяет оптимизировать затраты компании и снизить зависимость от зарубежных производителей.

В марте компании провели сертификацию совместимости, чтобы предоставить пользователям серверов линейки Enterprise платформу для управления оборудованием. Также компании готовятся провести данную процедуру для серверов в линейке OCP.

«Старт сотрудничества с OpenYard — это закономерный шаг для нас, ведь наша задача — дать пользователям полностью импортонезависимые решения как для управления инфраструктурой, так и с точки зрения оборудования. Мы видим востребованность этого подхода и рады, что компания OpenYard тоже встала на этот путь. Мы продолжим идти по намеченному пути и будем развивать наши решения, чтобы в полной мере закрывать задачи клиентов», — сказала Наталья Царева, директор по продуктам ISPsystem.

«Залог успешного развития ИТ-инфраструктуры — это не только качественное оборудование, но и высокоэффективный софт. На наш взгляд, DCImanager представляет собой один из лучших примеров ПО отечественной разработки. Мы высоко ценим доверие нашего партнёра и настроены на долгосрочное сотрудничество. Уверены, что совместно с ISPsystem сможем предложить рынку ещё больше интересных решений», — сказал Дмитрий Пенязь, руководитель отдела продуктов и решений OpenYard («Центр Открытых Разработок»).

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ISPsystem — российский разработчик платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. Компания создает экосистему программных продуктов для обслуживания физического оборудования, серверной виртуализации, автоматизации учета и выдачи ресурсов. Инсталляционная база – это более 200 тыс. серверов, расположенных в ИТ-инфраструктуре более чем тысячи компаний. Платформы ISPsystem включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Центр Открытых Разработок» — российский производитель серверного оборудования под брендом OpenYard. Компания специализируется на производстве серверов и систем для решения широкого спектра задач: от компактных центров обработки данных до крупнейших ИТ-инфраструктур. Серверное оборудование OpenYard выпускается на собственной производственной площадке полного цикла, расположенной в Рязанской области на территории технопарка «Рязанский». Головной офис и R&D центр компании расположены в Москве.