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Вышла новая версия российского почтового клиента AMail от ГК «Алми»

Группа компаний «Алми», отечественный разработчик ПО, выпустил новую версию почтового клиента AMail — одного из компонентов офисного пакета AlterOffice. В новом релизе AMail основной акцент сделан на улучшение пользовательского функционала, а также общей работы приложения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Алми».

Модифицирована работа с приглашениями в MS Exchange. Поскольку использование ActiveSync не рекомендуется из-за его устаревших функций и потенциальных проблем с безопасностью, взаимодействие с сервером перешло с протокола ActiveSync на EWS, что повысило уровень безопасности решения. Также, улучшился пользовательский опыт: стала доступна синхронизация почтового клиента на всех устройствах, к которым он подключен. Усовершенствована синхронизация, изменение событий и поддержка вложений.

Добавлен импорт архивов в формате PST, с помощью которого можно переносить данные при переходе с одного почтового клиента на другой. Данная «фича» особенно важна для пользователей, мигрирующих с Outlook на новую почтовую систему, а также для тех, у кого остались архивы почты. Поддержка больших объёмов архивов позволяет организациям, имеющих значительный объем данных, обрабатывать и хранить их.

Автоматическая архивация писем по расписанию теперь позволяет автоматически перемещать старые письма в архив в определенное время или по достижении определенного срока. Для удобства пользователя приложение имеет гибкие настройки времени и расписания архивации. Данный функционал поможет организовать структуру каталогов для быстрого поиска и удобной работы с почтой.

Доработки коснулись и работы с удаленной адресной книгой Exchange. Постраничное отображение адресной книги позволяет пользователям просматривать данные в удобном и управляемом формате, а также оптимизирует производительность. Так, на каждой странице загружается меньшее количество данных, что ускоряет время загрузки страницы. Также доработана форма печати сообщений и пользовательский интерфейс, исправлена функция «Фильтр сообщений».

Добавлена новая функция цифровой подписи писем для учетных записей MS Exchange, которая обеспечивает безопасность, конфиденциальность и надежность электронной почты. Это позволяет убедиться в подлинности отправителя и защитить содержимое письма от изменений.

Помимо добавления нового функционала, командой разработчиков была проделана огромная работа по исправлению ошибок и внесению улучшений по пожеланиям и замечаниям пользователей, что позволило улучшить качество продукта и удовлетворить все необходимые потребности заказчиков.

Станислав Орлов, технический директор ГК «Алми»: «Специалисты АЛМИ постоянно работают над улучшением функционала своих продуктов, демонстрируют высокий уровень профессионализма, преданность своим пользователям и готовность к постоянному развитию. Это позволяет предложить качественные отечественные решения на базе последних тенденций и собственных уникальных разработок, как для бизнеса, так и государственных структур. С выходом новой версии почтовый клиент AMail будет еще более функциональным, безопасным и стабильным, и станет незаменимым цифровым помощником для пользователей в любой отрасли».

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AMail – почтовый клиент, представляющий собой программу для работы с электронной почтой, управления контактами и адресной книгой. Имеет функцию органайзера со встроенным календарем. Поддерживает основные протоколы MS Exchange и других почтовых сервисов. Входит в состав офисного пакета AltеrOffice, внесенного в реестр отечественного ПО за №7114 (Приказ Минкомсвязи России от 12.10.2020 №522).

Группа компаний «Алми» находится на рынке информационных технологий уже более 20 лет и оказывает полный спектр услуг в ИТ-секторе. Компания специализируется на разработке импортозамещающего ПО и передовых решений в области цифровой трансформации.

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