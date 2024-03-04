В России создали единую государственную цифровую платформу мониторинга транспорта

Минтранс России и АО «ГЛОНАСС» приступили к тестированию Федеральной навигационно-информационной системы (ФНИС). Проект станет новым типовым облачным решением на единой цифровой платформе «Гостех» и будет бесплатным для всех регионов России. ФНИС, созданная на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», формирует государственную цифровую платформу мониторинга различных видов транспорта. Запуск такого модуля на «Гостехе» выполняется по поручению заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Доступные только для жителей ряда крупных городов онлайн-сервисы прогноза прибытия общественного транспорта на остановочные пункты смогут использовать пассажиры во всех населенных пунктах России. С помощью данных от ФНИС регионы без необходимости создания локальной инфраструктуры получат возможность запускать собственные мобильные приложения или ретранслировать информацию в используемые сервисы «Яндекс.Карты» и «2ГИС», а также на информационные табло «умных остановок».

Заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов отметил, что ключевая задача ФНИС – повышение безопасности и комфорта миллионов пассажиров и пользователей транспортных услуг за счет внедрения и использования российских разработок, обеспечивающих технологический суверенитет.

«Поэтапно мы перейдем от существующей разрозненности собираемых в регионах данных к цифровой федеральной платформе централизованного управления и мониторинга всего транспортного парка. Она будет легко интегрироваться с существующими отраслевыми системами. За счет стандартных протоколов обмена данными и применения типового облачного решения на основе ФНИС будет создана витрина сторонних сервисов, например, мониторинг и диспетчеризация общественного транспорта, автоматизированные системы безналичной оплаты проезда на основе геолокации пассажиров», — сказал Дмитрий Баканов.

В этом году к ФНИС планируется подключение пяти регионов, а в следующем году — не менее 25 субъектов Российской Федерации. По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, в рамках тестирования отрабатывается подключение к ФНИС общественного транспорта, скорой помощи и беспилотных воздушных судов. До лета будут финализированы интерфейсы и функциональные блоки ФНИС для последующего перевода платформы на «Гостех».

«Сегодня мы запускаем тестирование ФНИС с использованием существующих сервисов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». В частности, к нашей платформе мониторинга уже подключено более 200 тысяч транспортных средств — общественный транспорт во всех регионах России. Для отработки функциональности мы подключили к ФНИС пассажирский транспорт Великого Новгорода и Новгородской области, — сказал Райкевич. — Одновременно мы подключили грузовые беспилотные вертолеты компании «Аэромакс», агродроны «Агримакс.Аэро» в нескольких областях России, что в перспективе позволит открыть небо для гражданских авиабеспилотников в регионах, где действуют запреты, за счет передачи от ФНИС в оперативные штабы субъектов Российской Федерации юридически значимых данных, подтверждающих соблюдение заявленных маршрутов».

Заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев рассказал, что создание ФНИС повысит эффективность управления автопарком скорой помощи.

«Сегодня во всех регионах страны созданы системы скорой помощи, однако они базируются на различных технологических платформах обработки данных о местонахождении машин. Федеральная навигационно-информационная система, созданная АО «ГЛОНАСС», позволит повысить качество функционирования сервисов управления и мониторинга работы скорой помощи во всех регионах страны. Возможность получения информации о местонахождении и движении автотранспорта в оперативном режиме, за считанные секунды, крайне важна для системы здравоохранения», — сказал Павел Пугачев.

По словам генерального директора «Агримакс.Аэро» Максима Чижова, мониторинг с помощью государственной ФНИС откроет новые возможности развития и массового внедрения беспилотной авиации.

«Внедрение платформы, которая будет играть роль доверенной среды как для силовых ведомств и регуляторов, так и для федеральных и региональных органов власти, отвечает интересам экслуатантов, стремящихся работать в правовом поле и может стать инструментом формирования массового и легального рынка. Для меня как руководителя бизнеса по применению большого парка беспилотников дополнительно будет интересна возможность использовать данных от ФНИС для оперативного мониторинга местонахождения и состояния беспилотных воздушных судов и средств транспортирования комплексов компании, что при интеграции с внутренними системами компании позволит обогатить аналитику за счет юридически значимой информации. Такая система вписывается в развиваемую нами концепцию безопасного применения беспилотных авиасистем, наряду с двухуровневой системой управления авиабеспилотниками через центр управления полетами и встроенном контроле невозможности их нахождения вне разрешенных транспортных коридоров», — сказал Чижов.

Частью ФНИС также станет сервис мониторинга электронных средств индивидуальной мобильности с возможностью установления медленных зон. Любой регион страны сможет с помощью такого решения устанавливать безопасные скоростные режимы и снижать аварийность с участием электросамокатов.