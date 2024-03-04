CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье ИИ-технологии помогают заполнять медкарты пациентов

В Московской области искусственный интеллект помогает врачам в работе с документами. Благодаря голосовому вводу данных удалось на 47% сократить время, затраченное на заполнение медицинских карт пациентов. Об этом CNews рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

«Современные «умные» инструменты позволяют оптимизировать работу специалистов. Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта врачи могут больше времени уделять осмотру и консультации пациентов, подготовке заключений. С момента появления голосового ввода данных удалось ускорить заполнение медкарт в среднем на 47%», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Голосовой ввод данных производится с помощью гарнитур. Врач проговаривает информацию, а система распознает голос и переводит его в текст. ИИ-технология активно применяется в повседневной работе в 69 подмосковной медицинской организации.

«Искусственный интеллект позволяет разгрузить сотрудников, перенаправить ресурсы на решение других вопросов. Применение ИИ-технологий в здравоохранении помогает улучшить диагностику, лечение и предоставление медицинской помощи», – сказала Надежда Куртяник.

Напомним, в Подмосковье технологии искусственного интеллекта также успешно применяются в сфере городского хозяйства, образования, здравоохранения, транспорта, экологии. Еще больше ИИ-решений региона можно найти на портале «Цифровое Подмосковье».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

Для россиян запустят онлайн-магазин по вырубке леса

Артем Кострюков, Test IT: Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений

В России запущено производство чип-конденсаторов на 300 млн штук в год

Перезапуск СЭД как новый импульс развития

СNews Analytics опубликовал топ-35 поставщиков рынка BPM

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще