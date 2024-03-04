РОСА предлагает альтернативу MS Active Directory

Российский разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА и компания «Генезис АйТи» заключили договор о стратегическом технологическом партнерстве. В рамках партнерства разработчики НТЦ ИТ РОСА и «Генезис АйТи» будут совместно развивать функциональность системы управления службой каталога Dynamic Directory. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Система Dynamic Directory включена в реестр отечественного ПО под номером 15037 и является полноценной альтернативой Microsoft Active Directory.

Она дополнила функциональные возможности «РОСА Центр управления» — платформы централизованного управления ИТ-инфраструктурой.

Система Dynamic Directory распространяется через партнерский канал НТЦ ИТ РОСА. При этом НТЦ ИТ РОСА обеспечивает гарантии и несет ответственность за функциональное развитие Dynamic Directory.

Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА: «Мы стремимся предложить нашим клиентам самые актуальные и эффективные решения. Благодаря расширению нашего продуктового портфеля системой Dynamic Directory и технологическому партнерству с компанией «Генезис АйТи» мы обеспечим эффективные инструменты управления ИТ-инфраструктурой. Система управления службой каталога займет достойное место на рынке и будет широко востребована среди наших клиентов».

Дмитрий Рязанов, генеральный директор компании «Генезис АйТи»: «Результат нашего сотрудничества с НТЦ ИТ РОСА облегчит работу многих компаний, предоставив им надежный инструмент для управления ИТ-инфраструктурой, обеспечения безопасности данных и соответствия требованиям законодательства в области защиты информации. Благодаря нашему стратегическому партнерству Dynamic Directory станет доступна широкому кругу пользователей, что позволит предприятиям и организациям упростить процесс импортозамещения ИТ-систем.»

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НТЦ ИТ РОСА — разработчик российских ИТ-платформ для создания единого безопасного информационного пространства вокруг пользователя. Программные продукты компании полностью закрывают все потребности бизнеса, госсектора и промышленных предприятий в создании единого цифрового пространства. В основе продуктовой экосистемы РОСА лежит защищенная, масштабируемая и оптимизированная для высоких нагрузок сертифицированная российская операционная система для компьютеров и серверов «РОСА Хром», ОС для мобильных устройств «РОСА Мобайл» и портативная ОС на флеш-токене «РОСА Барий». В портфеле разработчика — средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование виртуальной среды, VDI, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой.