Резидент «Сколково» запустил пилот информационной системы для студентов

ИТ-компания «СофтМедиаЛаб», резидент (группа ВЭБ.РФ), разработала цифровую платформу в рамках проекта «Уральский фонд поддержки студенчества “Кампус”». Теперь учащимся доступны сайт и приложение с личным кабинетом, где хранится вся информация о доступных мерах поддержки, способах и условиях их получения. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Система принимает заявления, получает сведения об успеваемости, благодаря защищенному автоматическому обмену данными с вузами через государственную информационную систему Свердловской области «Единое цифровое пространство». На данный момент такой обмен настроен с четырьмя вузами. Кроме того, платформа позволила перевести в онлайн-режим начисление повышенных стипендий студентам-отличникам.

Георгий Хватов, СЕО «СофтМедиаЛаб»: «Создание цифровой платформы для “Кампуса” — интересный и масштабный проект с огромной социальной значимостью. Раньше, чтобы оформить повышенную стипендию, студентам-отличникам требовалось написать бумажное заявление, сделать копии документов, подтверждающих заслуги, принести все в деканат и ждать решения комиссии. В лучшем случае весь процесс занимал несколько дней. Теперь достаточно двух минут. Мы разработали мобильное приложение и сайт, позволяющие быстро пройти регистрацию, подтвердить свою личность через аккаунт Госуслуг и отправить заявку на выплату специалисту Уральского фонда поддержки студенчества «Кампус». Получение данных об успеваемости и расчет выплат происходит онлайн».

Цифровая платформа «Кампус» существенно экономит время студентов и мотивирует их добиваться высоких результатов в учебе, улучшая качество жизни и подготовки выпускников, а в дальнейшем — кандидатов на рынке труда.

Проект «Уральский фонд поддержки студенчества “Кампус”» создан по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Реализация проекта по поддержке студенчества стартовала в Екатеринбурге в 2023 г. при содействии Минцифры.

Ольга Котлярова, директор Уральского фонда поддержки студенчества «Кампус»: «Сегодня Свердловская область — один из крупнейших научно-образовательных центров России. В 25 вузах региона обучается порядка 120 тыс. студентов. На Среднем Урале можно освоить практически все востребованные в стране специальности. Мы убеждены, что уже сейчас Екатеринбург может называться студенческой столицей России и хотим закрепить и развивать этот статус, создавая мотивацию для талантливых и умных молодых людей приезжать учиться в наш город, оставаться жить и работать в Екатеринбурге. “Кампус” поддержали крупнейшие предприятия региона. Сейчас проект реализуется в пилотном режиме. Уже есть первые результаты. Почти 900 лучших студентов — будущих педагогов и медиков, получили повышенные стипендии, оформленные через цифровую платформу “Кампус”. Студенты других специальностей проходят регистрацию и знакомятся с остальными видами поддержки. Ближайшие цели — качественно пройти пилотный период, который продлится до конца текущего учебного года. Мы очень рады, что нашими разработчиками стали профессионалы из “СофтМедиаЛаб”. Их понимание специфики цифровых продуктов помогло нам выстроить командную работу над продуктом с участием нескольких ведомств и наших партнеров».

***

«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 января 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3900. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.

«СофтМедиаЛаб» - уральская ИТ-компания, веб-интегратор, резидент «Сколково». Специализируется на заказной разработке для крупнейших российских компаний сегмента Enterprise.