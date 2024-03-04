МТС ускорила интернет для жителей «Янтарного города»

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в Советском районе Волгограда. Установка современного телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета в полтора раза для жителей ЖК «Янтарный город», на территории областного кардиологического центра, Волгоградского госуниверситета, а также торгового центра «Акварель». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря комплексным работам по модернизации и строительству телеком-оборудования на территории жилого комплекса скорость интернета выросла в полтора раза. Увеличение средней скорости интернета почувствовали не только жители «Янтарного города», но и посетители и работники областного кардиологического центра, студенты и преподаватели Волгоградского государственного университета, а также посетители торгового центра «Акварель». Установка телеком-оборудования позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность абонентам с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«Советский район – самый крупный район города, в котором по официальным данным проживают свыше 134 тыс. волгоградцев. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем потребности жителей города и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждый волгоградец мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.