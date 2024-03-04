«МегаФон» вдвое ускорил мобильный интернет на востоке Москвы с помощью технологии MIMO

Кратный рост потребления мобильного трафика в столице позволил инженерам «МегаФона» перейти к новому этапу модернизации сети и запуску в мегаполисе технологии MIMO. Такое цифровое решение не только увеличило скорость скачивания в гаджетах москвичей более чем на 46%, но и создало условия для роста числа абонентов в будущем. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За минувший год жители и гости столицы потратили на общение, обмен, скачивание и просмотр фото и видео в различных онлайн-сервисах на 6% больше мобильного трафика — общее потребление достигло чуть более 2323 ПБ. Этого вполне хватило бы на просмотр одним абонентом всех восьми сезонов фантазийного сериала «Игра престолов» в формате 4К чуть более 1 млн раз.

Оптимальным решением для разгрузки сети огромного мегаполиса стал запуск технологии многопотоковой передачи данных Multiple Input — Multiple Output 4х4 (MIMO), способной нарастить скорость передачи данных в той же полосе частот. Происходит это за счет восьми антенн (четыре на передающей стороне и четыре на приемной), которые одновременно по параллельным каналам связи принимают сигналы от колоссального количества абонентов. Эта технология, помимо прочего, стала платформой для интеграции новых современных стандартов связи.

На текущий момент технология уже внедрена на востоке и юго-востоке столицы — Соколиной горе, Вешняках, Перово, Кузьминках, Люблино, Марьино, а также в Рязанском, Таганском и Южнопортовом районах. Работы по модернизации оборудования продолжаются и в других частях столицы.

«Мы непрерывно ищем и используем актуальные технические решения для московских абонентов. Завершив первый этап внедрения MIMO, а также за счет работ по увеличению емкости каналов связи мы уже разогнали скорость скачивания почти на 50%, а загрузки — на 155% в девяти районах города. Новое телеком-оборудование станет технологическим подспорьем для 5G и еще сильнее укрепит надежность сети на фоне постоянного роста числа абонентов в столице», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

В 2023 г. специалисты оператора в 1,5 раза увеличили скорость интернета в Новой Москве. Модернизация затронула 10 поселений, в которых проживают более 100 тыс. человек.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.