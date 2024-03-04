GlowByte стала платиновым партнером компании PIX Robotics

ИТ-компания GlowByte получила статус платинового партнера PIX Robotics. Новый статус даст команде GlowByte широкие возможности по продвижению и внедрению решений PIX на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

С 2022 г. GlowByte активно сотрудничает с PIX Robotics в области внедрения программных роботов. За это время компании реализовали много совместных проектов для заказчиков из различных отраслей: финансы, промышленность, ритейл и FMCG.

Платиновый статус подтверждает высокий уровень компетенций партнеров PIX Robotics. Это дает новые возможности и закрепляет за GlowByte звание одного из крупнейших системных интеграторов.

«По итогам 2023 г. GlowByte продемонстрировала большой рост по объему продаж платформы для роботизации бизнес-процессов PIX RPA. Мы рады, что наше сотрудничество выходит на новый уровень. GlowByte – надежный партнер, который не только помогает достигать отличных бизнес-результатов, но и способствует развитию нашей экосистемы ИТ-продуктов», – сказал Дмитрий Высоцкий, менеджер по работе с партнерами, PIX Robotics.

«Получение платинового статуса является новым этапом в совместной работе с PIX Robotics. Динамика развития продуктов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта позволяет удовлетворить потребности широкого спектра индустрий. Выражаем благодарность за эффективное и проактивное сотрудничество на всех этапах взаимодействия, а также высокую оценку работы. Мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество и дальнейший рост совместного потенциала», – сказала Юлия Кондратова, исполнительный директор по лицензионному бизнесу, GlowByte.

***

GlowByte – российская консалтинговая группа ИТ-компаний. Лидер BI-индустрии в России (топ рейтинга BI CNews с 2017 года) и СНГ. Поставщик решений BI и Big Data, отечественных продуктов и профессиональных услуг в сферах финансовой аналитики и риск-менеджмента, DWH, aCRM и oCRM-систем, Advanced Analytics, Machine Learning, RPA, IoT, BPM, AML и проч. Компания специализируется на проектах по импортозамещению. GlowByte работает на рынке внедрения аналитических решений для бизнеса с 2004 г. Клиентами компании являются представители рейтинга ТОП-20 банков России (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфабанк, «Тинькофф» и многие другие), телеком-операторы, крупнейшие игроки сфер промышленности, страхования и ритейла («Норникель», «Росгосстрах», X5 Retail Group, «36.6» и другие).

PIX Robotics – российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, «PIX Процессы» и PIX BI. Продукты PIX включены в реестр отечественного ПО, отвечают требованиям государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 года является резидентом Инновационного центра «Сколково». Компании доверяют более 100 клиентов в сегменте Enterprise из топ-500 РБК, в том числе Газпромбанк, «Норникель», «ФосАгро», «Лукойл», «Спортмастер», «Полюс», Unilever, S7 Airlines, Счетная палата России, Группа «Россети», «Концерн ВКО “Алмаз — Антей”», «Росэнергоатом», Hoff, «Леруа Мерлен», Globus, банк «Уралсиб», ПСБ, «Альфа-Капитал», ВШЭ, РАНХиГС, «Детский мир», «Ингосстрах».