«Диасофт» расширил возможности платформы Digital Q.Management

Компания «Диасофт» развивает возможности производственной платформы Digital Q.Management, предназначенной для системного управления командами разработки. Платформа входит в состав экосистемы цифровой трансформации Digital Q. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В состав платформы входят программные продукты, которые позволяют автоматизировать организацию работы ИТ-команд, повысить точность оценки задач с помощью нормативов, контролировать соответствие кода технологическим требованиям в производственных циклах, оценивать сроки и эффективность производства.

Наталия Оржевская, директор центра управления производственными командами «Диасофт»: «В компании «Диасофт» более 100 ИТ-команд, которые разрабатывают более 230 программных продуктов. Благодаря применению инструментов и технологий платформы Digital Q.Management нам удалось повысить эффективность производства в 12 раз. Технологии усложняются, постоянно меняются требования рынка, поэтому мы поддерживаем процесс постоянных улучшений и внедряем новые практики организации эффективного производства».

В составе платформы Digital Q.Management реализован инструмент для нормирования задач – виджет, который встраивается в любое веб-приложение. С помощью виджета разработчики декомпозируют каждую задачу на нормативные работы. Норматив – это время на разработку типовых архитектурных элементов: структуру данных, бизнес-объекты, типовые операции (добавление, удаление, изменение, получение данных), интерфейс для пользователя, отчеты, бизнес-процессы, ряд методов, обслуживающих эти отчеты и бизнес-процессы. Трудоемкость каждого норматива заранее определена в часах на основе опыта ведущих разработчиков «Диасофт».

Группа экспертов еженедельно анализирует выполнение нормативов, это помогает контролировать ход и сроки выполнения задач, сокращать затраты на разработку, выявлять и устранять узкие места.

Для контроля работы команд в спринтах и ее комплексной оценки в составе платформы был разработан программный продукт «Оценка спринтов». Он помогает контролировать выполнение договоренностей с заказчиком о сроках, бюджете, качестве кода и других условиях. Продукт выполняет расчет KPI завершенных спринтов и прогнозных KPI текущих спринтов по четырем основным показателям:

– «Делай больше» – обеспечение командой в каждом спринте необходимого прироста новых требований к продукту. При этом код должен быть выпущен в период спринта, а документация к продукту оформлена по правилам.

– «Держи слово» – умение команды планировать спринты и держать обещания.

– «Делай красиво» – соответствие кода, создаваемого командами, требованиям инспектора кода.

– «Делай быстро» – соответствие фактических трудозатрат нормативным оценкам и выделенным бюджетам.

Контроль регулярного достижения целей и выполнение задач спринтов помогает выстроить доверительные отношения между заказчиком и командой разработки, обеспечить выполнение проекта в запланированные сроки и с высоким качеством.

Также в составе платформы Digital Q.Management специалисты компании «Диасофт» развивают «Ситуационный центр» –дашборд для визуализации и управления процессами производства, на котором наглядно представлена информация по ключевым показателям: Time to market – время от начала разработки идеи до запуска конечного решения; Новый код – процент времени спринта, который команда тратит на производство новой функциональности; осознанный Scrum – процент успешных спринтов: все задачи выполнены в соответствии с поставленными целями и заявленными оценками, качество кода высокое; качество разработки – количество ошибок на разработчика: показатель демонстрирует справляемся ли мы с потоком ошибок; затраты на разработку – количество времени, потраченного на каждую типовую работу, и его соответствие заранее утвержденному нормативу; DevOps – показатель отражает уровень автоматизации тестирования нового кода и процесса выпуска и доставки новой функциональности на продуктовые стенды; индекс low-code – процент использования low-code платформ при разработке нового продукта; команды - отражает состояние наших команд: эффективность, кросс-функциональность, баланс по ролевому составу; платформы, PBC, микросервисы – оперативная количественная информация о разрабатываемых продуктах.

В «Ситуационном центре» можно получить данные в нескольких разрезах, в зависимости от текущих задач: например, по компании, по команде, по продукту.

«Ситуационный центр – это единая точка получения информации о производстве для всех задействованных в нем участников. С его помощью команды могут анализировать процессы производства, устранять узкие места в них, находить новые точки роста и оперативно принимать решения о следующих шагах для повышения эффективности», – отметила Наталия Оржевская.