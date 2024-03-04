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Axelot помогла автоматизировать склад при заводе Estel в Санкт-Петербурге

Axelot помогла автоматизировать склад при заводе Estel в Санкт-Петербурге. Благодаря возможностям проектной методологии Axelot, а также функциональности и гибкости Axelot WMS, проектная команда Estel смогла быстро создать собственный центр компетенции и самостоятельно провести тестовый запуск системы с отладкой всех автоматизированных бизнес-процессов в сжатые сроки.

Estel — российский бренд косметической и парфюмерной продукции. Продукция Estel производится на собственных заводах, расположенных в Санкт-Петербурге. У бренда есть собственная лаборатория, академии и студии, салоны красоты и сеть фирменных магазинов.

Одним из факторов, влияющих на скорость выпуска продукции, является производственная логистика. Завод необходимо регулярно и своевременно обеспечивать сырьем, следить за качеством этого сырья и условиями его хранения. Руководство компании решило мигрировать на более современную WMS-систему, реализующую необходимую функциональность в полном объеме. Для внедрения была выбрана система Axelot WMS. Работа над проектом велась совместно специалистами Axelot и проектной командой со стороны Estel.

Во время обследования склада специалисты Axelot выделили ряд особенностей бизнес-процессов, которые были учтены в реализованной функциональности Axelot WMS. К таким особенностям относится, например, отсутствие типизированных упаковок: один и тот же товар поставляют разные поставщики, у каждого из которых своя фасовка (бочки разных размеров, канистры и т.п.). В WMS настроена возможность работы с разными вариантами упаковок при выполнении складских операций.

Проектная команда настроила обмен данными между WMS и корпоративной информационной системой (КИС) с использованием интеграционного решения Datareon.

Для некоторых пользователей корпоративной информационной системы, не связанных со складом, например, для сотрудников лаборатории, реализована возможность управлять доступностью партий в WMS. Это позволяет исключить из резервирования по FEFO заблокированные партии, и на производство не уходит сырье, которое не прошло лабораторную проверку.

Автоматизирована приемка полупродуктов и готовой продукции для отгрузки через склад сырья, такой товар при поступлении не пересчитывается, он автоматически поступает на баланс нужного склада по команде из корпоративной системы.

Внедрение Axelot WMS позволило перевести в цифру складские операции. Детализированная информация, которая включает время выполнения, исполнителя, складская аналитика для конкретной единицы товара, в режиме реального времени регистрируется в WMS и доступна для просмотра и анализа и для целей автоматического планирования.

Инвентаризация может быть произведена в любое время как по команде оператора Axelot WMS, так и по решению старшего кладовщика. Данные о найденных в ходе пересчета расхождениях автоматически регистрируются в специализированном регистре и доступны для выгрузки в корпоративную информационную систему.

Проектная методология Axelot не исключает подход, при котором заказчик может полноценно работать с системой еще до ее запуска в промышленную эксплуатацию для создания собственного центра компетенции. Этой возможностью воспользовалась проектная команда Estel, специалисты которой были глубоко вовлечены в проект – они поэтапно знакомились с функциональностью решения, тестировали различные сценарии работы и предлагали свои варианты настройки бизнес-процессов. Обучение пользователей проводилось также на реальных операциях – в рамках отгрузок склада.

Все это позволило Estel еще в ходе проекта сформировать в рамках компании собственный центр компетенций по работе с Axelot WMS, который позволит им в дальнейшем самостоятельно решать вопросы по настройке системы под изменения в бизнес-процессах.

Предложенные Axelot решения предоставили Estel возможность максимально быстро адаптировать работу склада под любые изменения рынка.

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