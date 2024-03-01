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Завершен первый этап реализации проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия»

«ЛокоТех» и Ctrl2GO при поддержке РФРИТ завершили выполнение работ по первому этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия», в рамках которого сформированы ЧТЗ и технический проект на разработку ПО. Об этом CNews сообщили представители «ЛокоТех».

Информационная система обеспечит накопление и хранение неизменных фактов по жизненному циклу локомотивов и оборудования. ПО фиксирует состояние объектов и процессов, а также изменение технических и финансовых характеристик в режиме реального времени, формирует доверенную среду для автоматизации взаимодействия ее участников по заранее согласованным алгоритмам.

Применение ИТ-решения позволит выстроить эффективное взаимодействие в цепочке «заказчик-эксплуатант- производитель», ускорить процесс проектирования локомотивов и сократить количество дефектов продукции.

Импортозамещаемое ПО: Teamcenter, Active Integration

Проект признан Правительством России особо значимым и реализуется на средства гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ входит в группу «ВЭБ.РФ») в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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