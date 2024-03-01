В селах и деревнях Саратовской области стали чаще разговаривать в сети LTE

Жители небольших поселений региона предпочитают традиционным звонкам современные технологии. С начала года 49% разговоров селян прошли через 4G с использованием сервиса VoLTE (Voice over LTE). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидирует по проникновению услуги Александрово-Гайский район области — здесь доля разговоров по сети LTE достигла 72%. Вторую строчку рейтинга занимает Советский район с показателем в 69%. С результатом в 62% замыкает тройку Татищевский район.

«МегаФон» запустил «голос» в сети 4G в Саратовской области в 2020 г. С тех пор популярность сервиса только набирает обороты, в том числе за пределами городов региона. Только за год объем голосового трафика с использованием VoLTE в малых населенных пунктах увеличился на 10%.

VoLTE обеспечивает высокую скорость интернета даже при совершении звонка. Это означает, что во время разговора можно строить маршрут в навигаторе, проверять мессенджеры, играть в онлайн-игры. Технология, подключенная у обоих собеседников, позволяет передавать эмоции и настроение в голосе. Сервис не нужно подключать дополнительно: достаточно активировать в настройках смартфона. Использование VoLTE не влияет на стоимость услуг, звонки с их помощью расходуют минуты из пакетов по тарифу.

«Для многих жителей области стало привычным использование интернет-сервисов во время телефонного общения. И мы уже не замечаем, насколько это удобно. Тем не менее, остаются места, где приходится прерывать вызов, чтобы найти нужную информацию в Сети. Наша компания активно работает над тем, чтобы расширить зону покрытия LTE и сделать новые технологии доступными по всему региону», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Ранее специалисты «МегаФона» запустили новое телеком‑оборудование на отдельных улицах городов Петровск и Аркадак, а также в небольших поселениях. Среди них — село Ириновка и поселок Новониколаевский. По замерам, после запуска оборудования средняя скорость передачи данных в этих населенных пунктах составляет от 30 до 50 Мбит/с. Местные жители могут использовать мобильную связь и интернет для учебы, работы, отдыха, получения электронных госуслуг, и общения в лучшем качестве.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.