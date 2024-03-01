SOFROS оказал Новосибирскому механическому заводу «Искра» поддержку при внедрении Datareon Platform

Специалисты АО Новосибирского механического завода «Искра» завершили проект создания единого информационного контура с помощью Datareon Platform. Проект удалось реализовать благодаря поддержке, которую оказал заводу SOFROS. Об этом CNews сообщили представители SOFROS.

Компания АО Новосибирский механический завод «Искра» — предприятие в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом. Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя широкий выбор средств инициирования, отвечает высоким требованиям качества и является конкурентоспособной как на рынке Российской Федерации, так и за ее пределами. Входит в состав АО «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

Завод использует много различных систем, которые должны быть объединены в единый информационный контур: «1С:Управление производственным предприятием»; «1С:Зарплата и управление персоналом 3»; «1С:Техническое обслуживание и ремонты»; «1С:Комплексная производственная безопасность»; «1С:Управление предприятием 2»; другие информационные системы на платформе «1С:Предприятие».

Компания Datareon разработала мощную low-code платформу для управления корпоративными данными и интеграционными потоками, предназначенную для построения информационных ландшафтов распределенных приложений. Функционал Datareon Platform позволил нам построить надежный обмен данными между информационными системами Новосибирского механического завода «Искра».

АО «НМЗ «Искра», обладая собственным штатом ИТ-специалистов по интеграциям, самостоятельно выполнила внедрение программного продукта Datareon Platform. Осуществить внедрение качественно и быстро удалось благодаря подробной документации на программный продукт Datareon Platform в сочетании с прохождением специалистами учебных курсы в Учебном центре Datareon.

В результате выборы Datareon Platform, в АО «НМЗ «Искра» был создан единый интеграционный контур, который удовлетворяет всем требованиям компании. С помощью платформы завод решает множество различных задач, например, работая с бизнес-процессами, Datareon Platform может запросить данные из одной системы, чтобы дополнить ими информацию в другой. Теперь АО «НМЗ «Искра» обладает полными и достоверными данными, что очень важно для принятия эффективных управленческих решений.

Внедрение Datareon Platform на Новосибирском механическом заводе «Искра» стало важным шагом в цифровизации производства и повышении его конкурентоспособности. Эта платформа позволила автоматизировать многие процессы, благодаря чему сократились временные и финансовые затраты.

В целом, сотрудничество с SOFROS при внедрении Datareon Platform было для Новосибирского механического завода «Искра» важным и успешным опытом. Благодаря этой поддержке, завод смог реализовать важный проект по созданию единого информационного контура и повысить свою эффективность.